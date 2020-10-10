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Ирена Карпа рассказала, помирилась ли она с бывшим мужем

Сегодня, 14:05

В браке с американским финансистом писательница родила двух дочерей

Ирена Карпа призналась, что редко вспоминает о втором муже. В браке с американским финансистом она родила двух дочерей. Позже они с Норманом Полом Хэнсеном разошлись во время Революции Достоинства, потому что мужчина выехал из Украины.

В программе "Зірковий шлях" писательница откровенно рассказала, помирилась ли она с бывшим мужем.

Ирена Карпа
Ирена Карпа
Фото: instagram.com/qarpa

"Во время Майдана я не получила поддержки от отца своих детей. Норман не захотел брать дочерей с собой в Испанию. Я бы все равно никуда не поехала, у меня здесь были дела", – рассказала Ирена.

По словам Карпы, сейчас у нее нормальные отношения с бывшим супругом.

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Также Ирена озвучила версию экса: "Норман сказал, что я тогда все неправильно поняла. И что ему надо было к врачу, а я всем рассказываю, какая он сволочь".

Подробнее смотрите в эксклюзивном интервью с Иреной Карпой:

Сегодня писательница вместе с детьми живет в Париже. Она вышла замуж за дальнего родственника Виктора Гюго и счастлива в браке.

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