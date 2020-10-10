Ирена Карпа рассказала, помирилась ли она с бывшим мужем

В браке с американским финансистом писательница родила двух дочерей

Ирена Карпа призналась, что редко вспоминает о втором муже. В браке с американским финансистом она родила двух дочерей. Позже они с Норманом Полом Хэнсеном разошлись во время Революции Достоинства, потому что мужчина выехал из Украины.

В программе "Зірковий шлях" писательница откровенно рассказала, помирилась ли она с бывшим мужем.

Ирена Карпа Фото: instagram.com/qarpa

"Во время Майдана я не получила поддержки от отца своих детей. Норман не захотел брать дочерей с собой в Испанию. Я бы все равно никуда не поехала, у меня здесь были дела", – рассказала Ирена.

По словам Карпы, сейчас у нее нормальные отношения с бывшим супругом.

Читайте также: Ирена Карпа рассказала о романе с Андреем Хлывнюком

Также Ирена озвучила версию экса: "Норман сказал, что я тогда все неправильно поняла. И что ему надо было к врачу, а я всем рассказываю, какая он сволочь".

Подробнее смотрите в эксклюзивном интервью с Иреной Карпой:

Сегодня писательница вместе с детьми живет в Париже. Она вышла замуж за дальнего родственника Виктора Гюго и счастлива в браке.

Ранее мы рассказывали кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд. Также вам может быть интересно, что Ирина Билык с сыновьями приняла участие в необычном проекте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться