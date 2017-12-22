Ирина Билык и Ольга Горбачева после долгой паузы снова споют вместе

Вчера, 13:30

На сцене шоу "Большое новогоднее приключение" встретятся бывшая и нынешняя возлюбленные Юрия Никитина

Ирина Билык и Ольга Горбачева. Фото: канал &quot;Украина&quot;
Ирина Билык и Ольга Горбачева. Фото: канал "Украина"

На праздничной сцене грандиозного шоу "Большое новогоднее приключение", которое 31 декабря в 20:00 покажет главный канал страны, телеканал "Украина", встретятся бывшая и нынешняя возлюбленные продюсера Юрия Никитина.

Спустя много лет Ирина Билык и Ольга Горбачева снова исполнят совместную композицию "Я люблю его". Как известно, женщин связывает не только любовь к сцене, но и близкие отношения с украинским продюсером Юрием Никитиным. Однако, как утверждает Ирина Билык, между ней и Ольгой никогда не было ссор. "Мне было очень приятно через многие годы встретиться на площадке с Олей Горбачевой. Все знают, что у нас был один муж на двоих, но мы с ней никогда не ссорились, – рассказывает Ирина Билык. – В Новом году хочу пожелать всем нашим любимым и дорогим людям только добра и счастья".

По словам Ольги Горбачевой, совместный номер на песню "Я люблю его", с которым певицы выступят в новогоднем шоу канала "Украина", еще раз подчеркивает, что между ней и Ириной Билык не осталось недоразумений и обид. "Самое главное не то, что было у нас в прошлом, а то, что происходит с нами сейчас. Все пережитые эмоции мы вложили в чудесную песню, которая делает и людей, и нас счастливыми уже не первый год", – говорит Ольга Горбачева.

Как сообщалось ранее, на праздничной сцене канала "Украина" появятся известные украинские исполнители, которые порадуют зрителей любимыми песнями в новых аранжировках, неожиданными перевоплощениями и яркими сюрпризами.

Напомним, главную роль в фильме-концерте "Большое новогоднее приключение" сыграет популярный певец Олег Винник, которого в новогоднюю ночь ожидают невероятные приключения и множество запоминающихся встреч.

Смотрите грандиозное шоу "Большое новогоднее приключение" в эфире канала "Украина" 31 декабря в 20:00.
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Источник:

"Сегодня"

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