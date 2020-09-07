Ирина Билык о девушке своего сына: "Именно о такой жене для Глеба я мечтала"

Певица рассказала, кого из украинских музыкантов позвала бы на свадьбу сына

Известная певица Ирина Билык рассказала о возлюбленной своего 21-летнего сына Глеба. Девушку зовут Алиса и, по мнению Ирины, она идеальная жена для ее сына.

"Все спрашивали: "А с кем встречается твой старший сын?" Я всегда мечтала именно о такой жене для моего сына. Чтоб у нее волосы были такого цвета, была такая мушка. Чтоб ее звали Алиса. Речь о свадьбе не идет. Это очень современные молодые люди, они сами решат, что они хотят в своей жизни", – поделилась Билык в программе "Світське життя", на юбилей которой Ирина пришла с четырехлетним сыном Табризом, 21-летним сыном Глебом и его девушкой Алисой.

Сын Ирины Билык Глеб с девушкой Алисой Фото: instagram.com/glebover.mp4

Также Ирина призналась, что, если пара все-таки сыграет свадьбу, то на торжество она обязательно пригласит такие украинские группы, как "Воплі Відоплясова", DZIDZIO и "ТіК".

"Если там будет ВВ, то ради этого, возможно, даже стоит пожениться", – пошутила в ответ Алиса.

Напомним, бывший муж Ирины, Дмитрий Коляденко, раскритиковал ее внешность. Ранее, в честь 1-го сентября, Ирина Билык показала себя в школьные годы.

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