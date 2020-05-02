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Ирина Билык о карьере и сцене: "Я захочу иметь это и в 90 лет"

Певица призналась, до скольки лет собирается выступать

Инна Петрова
Сегодня, 21:54

Ирина Билык, которая недавно рассказала, как первая знакомилась со своим мужем Асланом, призналась, до скольки лет собирается выступать на сцене. Артистка стала гостьей программы "Сегодня" на телеканале "Украина" в субботу, 2 мая.

Напомним, недавно мы писали о том, что Ирина Билык думает об онлайн-концертах во время карантина. "Я не чувствую отдачи энергии", – комментирует звезда прямые эфиры других исполнителей.

Певица Ирина Билык
Певица Ирина Билык
Фото: пресс-служба

В прямом эфире "Сегодня" популярный ведущий Игорь Пупков поинтересовался у примадонны украинской эстрады, до какого возраста она готова петь. К слову, 6 апреля Билык отметила свой 50-й юбилей, а осень, после окончания карантина, певица отправится в юбилейный тур по Украине.

"Я думаю о своих коллегах, кому за 70, я вижу, что они не могут без этого жить. И я думаю, когда ты имеешь таких зрителей, такое внимание и любовь, ты не можешь остановиться. Я захочу, наверное, и в 90 лет это иметь", – ответила Ирина Билык.

В беседе она также сказала, что очень скучает по живым шоу, по общению с фанами, и что с нетерпением ждет возобновления гастрольной деятельности.

В сюжете узнайте, общаются ли между собой бывшие Ирины Билык:

А недавно Ирина Билык призналась, как относится к избраннице своего старшего сына.

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