Ирина Билык о карьере и сцене: "Я захочу иметь это и в 90 лет"

Певица призналась, до скольки лет собирается выступать

Ирина Билык, которая недавно рассказала, как первая знакомилась со своим мужем Асланом, призналась, до скольки лет собирается выступать на сцене. Артистка стала гостьей программы "Сегодня" на телеканале "Украина" в субботу, 2 мая.

Напомним, недавно мы писали о том, что Ирина Билык думает об онлайн-концертах во время карантина. "Я не чувствую отдачи энергии", – комментирует звезда прямые эфиры других исполнителей.

Певица Ирина Билык Фото: пресс-служба

В прямом эфире "Сегодня" популярный ведущий Игорь Пупков поинтересовался у примадонны украинской эстрады, до какого возраста она готова петь. К слову, 6 апреля Билык отметила свой 50-й юбилей, а осень, после окончания карантина, певица отправится в юбилейный тур по Украине.

"Я думаю о своих коллегах, кому за 70, я вижу, что они не могут без этого жить. И я думаю, когда ты имеешь таких зрителей, такое внимание и любовь, ты не можешь остановиться. Я захочу, наверное, и в 90 лет это иметь", – ответила Ирина Билык.

В беседе она также сказала, что очень скучает по живым шоу, по общению с фанами, и что с нетерпением ждет возобновления гастрольной деятельности.

В сюжете узнайте, общаются ли между собой бывшие Ирины Билык:

А недавно Ирина Билык призналась, как относится к избраннице своего старшего сына.

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