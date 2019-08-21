Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

Певца показала подросшего сына

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

49-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской, поделилась редким снимков семьи.

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На опубликованном фото в Instagram певица позирует вместе со своим супругом Асланом Ахмадом и младшим сыном Табризом. Звездная семья запечатлена на фоне светлой кухни возле бассейна с шариками, в котором играется малыш. Сама Билык признается, что все свободное время старается посвятить сыну и часто читает ему сказки перед сном.

20 Авг 2019 в 10:25 PDT INSTAGRAM (@bilyk_iryna)

"Когда приезжаю с гастролей стараюсь все свободное время проводить с Табризом и часто читаю ему сказки перед сном, он их просто обожает, дома уже целая библиотека, но и она закончилась", − написала певица под опубликованным фото.

Напомним, недавно Ирина Билык призналась в любви Лайме Вайкуле, а также очаровала архивным кадром, на котором певицу довольно сложно узнать, ведь оно было сделано много лет назад.

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