Ирина Билык показала, как выглядит ее 21-летний сын: фото

Украинская певица в честь дня рождения Глеба поделилась его снимком

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала всех своих детей на одном фото, сегодня отмечает день рождения своего старшего сына Глеба. 18 июня сыну артистки исполняется 21 год. Напомним, что парня Ирина родила в бывших отношениях с моделью Андреем Оверчуком.

На своей официальной странице в Instagram Билык посвятила Глебу праздничный пост и показала, как сейчас выглядит именинник.

"Это мой Глеб!￼ Сегодня ему 21! С днем рождения, моя звезда!" – написала Ирина.

Сын Ирины Билык – Глеб Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Снимок звездного сына не так вызвал ажиотаж среди поклонников, как его рисунки. 50-летняя исполнительница также поделилась творчеством парня. Поклонники отметили, что у Глеба явный талант и он видит этот мир по-особенному.

Рисунок Глеба Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"А это его рисунки...Я в шоке! Гениально", – подписала певица.

Ирина Билык считает творчество сына гениальным Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Смотрите также интервью с певицей Ириной Билык:

Напомним, что недавно в семье Ирины Билык случилось горе – из жизни ушла ее мама. 24 мая Анну Яковлевну похоронили на Байковом кладбище. Правда, Билык попросила прессу не беспокоить их семью в такой сложный период.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться