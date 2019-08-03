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Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской: фото

Певица оригинально поздравила коллегу с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык, которая призналась, что все еще любит Диму Коляденко, ошарашила сеть неожиданным фото. В своем Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она целуется с Натальей Могилевской.

Эксклюзивное интервью с Ириной Билык смотрите в этом видео:

Таким необычным способом Билык решила поздравить Могилевскую с днем рождения. Напомним, что 2 августа Могилевская отпраздновала свое 44-летие.

На фото две украинские певицы запечатлены во время поцелуя.

INSTAGRAM (@bilyk_iryna)

"Наташенька,милая подружка!! С Днём Рождения!!! Желаю тебе и твоей команде только новых Вершин! Прекрасных песен и благодарных зрителей!! И нашего нового дуэта!! P.S А мне понравилось)", – подписала провокационную публикацию Ира.

Фолловеры звезды были слегка удивлены неожиданному кадру. "Мадонна и Бритни Спирс нервно курят", – написал один из подписчиков артистки.

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