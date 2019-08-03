Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской: фото
Певица оригинально поздравила коллегу с днем рождения
Украинская певица Ирина Билык, которая призналась, что все еще любит Диму Коляденко, ошарашила сеть неожиданным фото. В своем Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она целуется с Натальей Могилевской.
Эксклюзивное интервью с Ириной Билык смотрите в этом видео:
Таким необычным способом Билык решила поздравить Могилевскую с днем рождения. Напомним, что 2 августа Могилевская отпраздновала свое 44-летие.
На фото две украинские певицы запечатлены во время поцелуя.
"Наташенька,милая подружка!! С Днём Рождения!!! Желаю тебе и твоей команде только новых Вершин! Прекрасных песен и благодарных зрителей!! И нашего нового дуэта!! P.S А мне понравилось)", – подписала провокационную публикацию Ира.
Фолловеры звезды были слегка удивлены неожиданному кадру. "Мадонна и Бритни Спирс нервно курят", – написал один из подписчиков артистки.
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