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Ирина Билык призналась, что думает об онлайн-концертах во время карантина

Певица стала гостьей программы "Сегодня" на телеканале "Украина"

Инна Петрова
Сегодня, 20:54

Народная артистка Украины Ирина Билык стала гостьей программы "Сегодня" на телеканале "Украина" в субботу, 2 мая. Певица, которая недавно отметила 50-лений юбилей, высказалась об онлайн-концертах коллег во время карантина и призналась, скучает ли по живым концертам.

Напомним, что специально ко дню рождения Билык, певица Алина Гросу перепела композицию своей звездной крестной под названием "Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И."

Певица Ирина Билык
Певица Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Так, в прямом эфире программы "Сегодня" Ирина Билык поделилась планами на будущее, рассказала, как карантин повлиял на ее творчество и на весь украинский шоу-бизнес.

Множество западных и украинских артистов продолжают работать в студиях на карантине, а чтобы не потерять внимание своих поклонников, устраивают концерты онлайн.

На вопрос, останется ли такой коннект между артистом и слушателем после карантина, Ирина Билык ответила так: "Все зависит от человека. Я, скажу откровенно, люблю общаться вживую, я люблю когда поют вместе со мной. Через экран, даже если тысячи лайков и просмотров, для меня это не то, что для других... Я не чувствую отдачи энергии. Потому я с нетерпением жду на живые концерты".

Певица добавила, что нормально относится к тому, что кто-то из музыкантов хочет спеть для своих фанатов через телефон. Ведь многие сейчас скучают по своим любимым исполнителям.

К слову, большой тур, посвященный своему юбилею, Ирина Билык перенесла на осень из-за коронавирусной пандемии и карантина. Она пообещала своим фанам исполнить на будущих концертах все свои хиты, а также новые композиции.

Смотрите эксклюзивный сюжет об Ирине Билык и ее муже Аслане Ахмадове:

Напомним, что ранее Тарас Тополя назвал сумму, которую "Антитела" потеряли из-за коронавируса.

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