Ирина Билык призналась, кто оплачивал ее первые сольные концерты

Оказывается, у певицы есть давний спонсор

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык, которая поскандалила в сети с Екатериной Кухар, на сцене уже около 30 лет. Но только сейчас певица призналась, благодаря кому добилась славы и признания. По словам Билык, ее давний друг помогал оплачивать первые выступления и концерты.

Смотрите в сюжете, как давний поклонник Ирины Билык подарил ей авто:

Как рассказала Ира Билык в интервью с Катей Осадчей, уже более 30 лет она общается с неким Валерием, ставшим первым спонсором звезды.

"Это мой товарищ, друг. Когда-то лет 30 назад, когда начинала музыкальную карьеру, он даже мне оплачивал мое выступление во Дворце "Украина". Потому что, если вы знаете, арендовать помещения Дворца "Украина" для выступления стоит 10 тысяч долларов. У меня не всегда были эти средства, он просто мне помогал со своей подругой. Мы хорошо дружим и стали как родственники", – поделилась Ирина.

Кстати, именно Валерий подарил Билык новый автомобиль. Случилось это после того, как исполнительница написала в своем Instagram, что хочет приобрести новую машину.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.