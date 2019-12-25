Ирина Билык рассказала, почему не ждет мужа на новогодние праздники

Певица дала откровенное интервью за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа"

Ирина Билык Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В откровенном интервью за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря, популярная украинская певица Ирина Билык рассказала, какие планы имеет на новогодние праздники и почему не планирует встречать мужа в Киеве.

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Популярная украинская артистка Ирина Билык, которая на праздничном концерте-награждении лучших песен 2019-го года исполнит новый хит "Красная помада", рассказала, что пока не имеет планов на Новый год.

"Не скажу... ну, я не могу рассказать, как буду праздновать, потому что есть несколько предложений. Мы еще собираемся с друзьями у меня, а среди моих друзей не только артисты шоу-бизнеса, но и простые люди. Ну вот думаем, где собираться, что будем делать – петь, не петь. То есть, еще несколько дней мы думаем", – прокомментировала Ирина Билык.

Ирина Билык Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Впрочем, о семейном праздновании Билык не упоминает, ведь муж певицы Аслан Ахмадов на праздники приезжать не планирует. "Я думаю, он не приедет. Мы уже виделись. Он приедет после 15 января, потому что будем доснимать видео для моего сольного юбилейного концерта", – поделилась артистка с журналистами телеканала "Украина".

Также Ирина Билык вспомнила тот Новый год, когда все пошло не по плану, хотя, по словам артистки, это обычный казус, к которым она уже привыкла.

"Вы же знаете, наша жизнь такова, что каждый день может происходить что угодно. Наверное, очень странно было, когда моя машина остановилась в 23:55 на Крещатике. Я ехала к подруге, а машина остановилась, я не знала, почему – на улице салют, все люди с шампанским, мы тоже. Ну, мы выскочили на снегу пили, танцевали, поздравляли друг друга. Это было классно, потому что на Крещатике всегда классно!" – рассказала звезда.

Добавим, что в праздничном концерте "Музыкальная платформа" 31 декабря на телеканале "Украина" зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы "DZIDZIO", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "The Hardkiss", "Антитела", "KADNAY", "Freedom-Jazz" и другие.

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