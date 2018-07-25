Ирина Билык разместила умилительное фото сына

Певица во второй раз стала мамой в 2015 году

Знаменитая украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram опубликовала милое фото своего подросшего сына Табриза.

"Это мой невероятный мальчик. Мой энерджайзер и вдохновение. И у нас новая стадия – изучаем свои эмоции и как они влияют на взрослых (да-да, манипуляции это слабость всех малышей), а также на других детей. Правда, все коты из мультфильмов отдыхают? А вы строгие мамы? Смогли бы отказать такому сладкому мальчику?", – подписала певица милое фото с малышом.

Младший сын Ирины Билык родился с помощью суррогатного материнства в 2015 году.

Младший сын Ирины Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Невероятно красивый мальчик! Все самое лучшее от мамы и папы)", "Какой милый кнопик! Очень тяжело отказать такому волшебному мальчику. ", "Очень славный малыш!", "Ооой это ваш сыночек? Такой лапочка, на папочку вашего очень похож. Ваш папа тоже красавчик. Счастья вашей семье, здоровья", – такие комментарии Ирина получила под этим фото в Instagram.