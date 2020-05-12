Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

Украинская певица предстала с короткими волосами

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассказала, как первая знакомилась со своим мужем Асланом, сменила имидж. 50-летняя артистка решилась на новые эксперименты и опубликовала на своей официальной странице в Instagram фото себя новой.

На снимке украинская исполнительница предстала с короткими и зачесанными назад волосами. Образ дополнял стильный брючный костюм темно-синего оттенка. Билык неожиданные изменения во внешности объяснила тем, что на нее повлиял длительный карантин.

Новый образ Ирины Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Карантин на всех повлиял по-разному. А какие изменения произошли у вас в период карантина?" – написала Ирина Билык под опубликованным фото.

Поклонники певицы сошлись во мнении, что новый стиль Ирины Билык ей очень к лицу – с новой прической артистка выглядит моложе и более свежо.

"Вам очень идет такой стиль, подчеркивает вашу фигуру, а вы все время ее прячете под мешковатой одеждой", "Вау... Какой образ шикарный", "Очень нежно . Помолодела", – выразили свои восхищения подписчики в комментариях.

В сюжете узнайте, общаются ли между собой бывшие Ирины Билык:

А недавно Ирина Билык призналась, как относится к избраннице своего старшего сына.

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