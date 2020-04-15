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Ирина Билык в берете и желтых очках пришла на урок в киевскую школу: фото

Звезда получила новый опыт и поделилась впечатлениями на свой личной странице в Instagram

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:57

50-летняя народная артистка Украины Ирина Билык, которая недавно отпраздновала юбилей, поучаствовала в онлайн-уроке по украинской литературе в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", который стартовал 6 апреля в связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса.

В будние дни ведущие телеканалы страны с 10 утра транслируют уроки: английский язык, украинский язык, украинскую литературу, зарубежную литературу, историю Украины, математику, биологию, алгебру, геометрию, географию, физику и химию. В образовательном процессе принимают участие и звезды украинского шоу-бизнеса.

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Ирина Билык получила новый опыт и поделилась впечатлениями на свой личной странице в Instagram.

INSTAGRAM

"Была рада принять участие в проекте #всеукраїнськашколаонлайн, благодаря которому школьникам предоставляется возможность получать знания дистанционно! Темой моего урока, как вы уже поняли по фото, был "Кобзарь" Тараса Шевченко. Большое спасибо учителям, которые принимают участие в этом проекте! Их профессионализм и серьезный подход к каждой теме меня очень впечатлил!" – написала артистка под фото, на котором она сидит за партой Новопечерской школы в желтых очках, черном берете и с книгой в руках.

Смотрите видео о подробностях личной жизни Ирины Билык

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Напомним, ранее мы писали обо всем, что нужно знать об украинской певице Ирине Билык.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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