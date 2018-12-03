Ирина Билык впервые вышла на красную дорожку с мужем и сыном

Семья посетила церемонию М1 Music Awards

Ирина Билык с мужем и сыном. Фото: пресс-служба

Певица Ирина Билык впервые вместе с мужем Асланом Ахмадовым и их маленьким сыном Табризом появились на красной дорожке. Семья посетила церемонию вручения наград М1 Music Awards.

Отметим, что до этого младший сын певицы, которому 8 декабря исполнится три года, ни разу не представал перед публикой. Для мальчика это был дебютный выход. Муж певицы Аслан специально прилетел на день рождения малыша и остался для того, чтобы вместе посетить мероприятие.

Ирина Билык с мужем и сыном Фото: пресс-служба

"Да, это наш первый совместный выход в свет. Для малыша это было настоящим испытанием. Он не привык к такому количеству людей и камер", – объяснил в комментарии Сегодня.Lifestyle супруг Ирины Аслан.

В свою очередь, Ирина добавила, что после красной дорожки сына сразу отвезли домой.

"Впервые мы всей семьей были на красной дорожке, и я очень рада, что мы нашли для этого время, ведь очень часто я на гастролях, то Аслана нет в стране", – поделилась Билык.

Напомним, в начале октября Ирина Билык растрогала поклонников новыми фото сына Табриза.