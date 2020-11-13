Ирина Федишин подчеркнула декольте в лавандовом комбинезоне (фото)

Певица продемонстрировала поклонникам стильный аутфит

Недавно поклонники певицы Ирины Федишн переживали, что она в ноябре месяце снимается в своем новом клипе в ярком летнем образе. Но, похоже, работа и поддержка фанатов так греют артистку, что ей не холодно.





via GIPHY

Певица любит делиться модными аутфитам на своей страничке в Instagram. В этот раз она опубликовала фото в комбинезоне лавандового цвета, подчеркнув сексуальное декольте. Волосы артистка уложила в легкие локоны и сделала неброский макияж.



Поклонники отметили, что этот образ очень идет певице. ",Ви як завжди шикарнааа, неможливо відвести очей", "Така мила українська жіночка", "Красотка супер" – написали подписчики.

Ранее Ирина Федишин рассказала, что они вместе со своим супругом – продюсером Виталием Човныком переболели коронавирусом

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