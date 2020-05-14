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Ирина Федишин поделилась лайфхаком, как на карантине сохранить фигуру: видео

Певица показала, чем занимается дома на самоизоляции

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:01

Карантин продолжается уже почти два месяца, и все это время программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" показывает, как наши селебрити с пользой проводят время на самоизоляции. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – украинская певица Ирина Федишин.

Исполнительница признается, у нее давно не было возможности так долго побыть дома со своей семьей – супругом Виталием Човныком и сыновьями: "Я очень часто бываю на гастролях, поэтому признаюсь, что этот карантин для меня за счастье".

В дни самоизоляции у артистки появилась возможность порадовать своих домашних ароматным бисквитом с фруктами. На кухне у Ирины всегда есть помощники – сын Юра маму без поддержки не оставляет. Чтобы не набрать на карантине лишнего веса, Федишин обустроила дома настоящий спортивный уголок.

"У меня дома есть лесенка, на которой я время от времени зависаю, пытаюсь подтягиваться", – делится артистка.

Напомним, ранее Ирина Федишин показала фигуру в купальнике и призналась, что нуждается в диетологе. Также артистка рассказала, что подарила отцу дорогой автомобиль.

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