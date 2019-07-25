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Ирина Федишин похвасталась пышной грудью в бикини

Певица отдыхает в Хорватии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Ирина Федишин
Ирина Федишин
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

32-летняя украинская певица Ирина Федишин регулярно устраивает себе отдых на море. Артистка уже успела побывать в Египте, где столкнулась со страшным природным явлением, а также в Турции, куда отправилась сразу после презентации песни "Хочу на Мальдіви". Сейчас же звезда отдыхает в Хорватии.

Смотрите видео об истории успеха Ирины Федишин:

Певица призналась, что как только появилось свободное время, они всей семьей отправились на отдых. По словам Ирины Федишин, они отправились в путешествие на автомобиле.

"В моем графике появилось "окно"! Долго не думая, я со своей семьей села в машину и поехала в Хорватию! Впервые посещаю эту страну и она уже успела влюбить меня в себя! Первая наша остановка это город Шибеник! Планируем посетить Макарска и Дубровник!", – поделилась звезда.

На своей странице в Instagram Ирина Федишин показала фото и видео, на которых в красном бикини продемонстрировала аппетитные формы.

Ирина Федишин отдыхает в Хорватии
Ирина Федишин отдыхает в Хорватии
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

INSTAGRAM (@irynafedyshyn) on

Напомним, ранее Ирина Федишин показала свою маму и сыновей. Именно своей маме Лесе на время отсутствия Ирина доверяет сыновей, Юрия и Олега.

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