Ирина Федишин показала маму: семейное фото

Мама Ирины Федишин смотрит за внуками, пока дочь гастролирует

Ирина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин часто публикует в соцсетях фото со съемок, а также с мужем и детьми. Увидеть других членов семьи на странице исполнительницы можно не так часто. Однако недавно певица сделала исключение и показала близкого человека.

Смотрите также видео: история успеха певицы Ирины Федишин

Ирина Федишин, как и другие артисты, часто гастролирует. На время отсутствия Ирина доверяет сыновей, Юрия и Олега, своей маме – Лесе. в Instagram-аккаунте певица опубликовала фото, на котором позирует ее мама со своими внуками.

"Пока мама гастролирует, бабушка высылает фото с внуками, что у них все хорошо! Классно быть супер мамой, когда есть золотая бабушка", – написала Ирина Федишин.

Мама Ирины Федишин с внуками – Юрием и Олегом Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Отметим, сейчас Ирина Федишин гастролирует по Украине. Певицу сопровождает ее супруг и продюсер – Виталий Човнык.

К слову, недавно Ирина Федишин решила немного отдохнуть и отправилась с мужем в Турцию. Певица опубликовала несколько снимков, на которых показала свои аппетитные формы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram