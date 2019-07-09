Ирина Федишин показала маму: семейное фото
Мама Ирины Федишин смотрит за внуками, пока дочь гастролирует
Украинская певица Ирина Федишин часто публикует в соцсетях фото со съемок, а также с мужем и детьми. Увидеть других членов семьи на странице исполнительницы можно не так часто. Однако недавно певица сделала исключение и показала близкого человека.
Смотрите также видео: история успеха певицы Ирины Федишин
Ирина Федишин, как и другие артисты, часто гастролирует. На время отсутствия Ирина доверяет сыновей, Юрия и Олега, своей маме – Лесе. в Instagram-аккаунте певица опубликовала фото, на котором позирует ее мама со своими внуками.
"Пока мама гастролирует, бабушка высылает фото с внуками, что у них все хорошо! Классно быть супер мамой, когда есть золотая бабушка", – написала Ирина Федишин.
Отметим, сейчас Ирина Федишин гастролирует по Украине. Певицу сопровождает ее супруг и продюсер – Виталий Човнык.
К слову, недавно Ирина Федишин решила немного отдохнуть и отправилась с мужем в Турцию. Певица опубликовала несколько снимков, на которых показала свои аппетитные формы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram