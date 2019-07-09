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Ирина Федишин показала маму: семейное фото

Мама Ирины Федишин смотрит за внуками, пока дочь гастролирует

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Ирина Федишин
Ирина Федишин
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин часто публикует в соцсетях фото со съемок, а также с мужем и детьми. Увидеть других членов семьи на странице исполнительницы можно не так часто. Однако недавно певица сделала исключение и показала близкого человека.

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Ирина Федишин, как и другие артисты, часто гастролирует. На время отсутствия Ирина доверяет сыновей, Юрия и Олега, своей маме – Лесе. в Instagram-аккаунте певица опубликовала фото, на котором позирует ее мама со своими внуками.

"Пока мама гастролирует, бабушка высылает фото с внуками, что у них все хорошо! Классно быть супер мамой, когда есть золотая бабушка", – написала Ирина Федишин.

Мама Ирины Федишин с внуками – Юрием и Олегом
Мама Ирины Федишин с внуками – Юрием и Олегом
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Отметим, сейчас Ирина Федишин гастролирует по Украине. Певицу сопровождает ее супруг и продюсер – Виталий Човнык.

К слову, недавно Ирина Федишин решила немного отдохнуть и отправилась с мужем в Турцию. Певица опубликовала несколько снимков, на которых показала свои аппетитные формы.

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