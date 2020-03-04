Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ирина Федишин призналась, сколько тысяч брат-депутат вложил в ее раскрутку

По словам певицы, это незначительная сумма

Валерия Ильченко
Сегодня, 13:47

Популярность украинской певицы Ирины Федишин, которая недавно попала в ДТП, связывают с деньгами ее троюродного брата-депутата. В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" артистка назвала сумму, которую богатый родственник Роман Федишин вложил в ее продвижение.

Так, по словам певицы, никто не верит, что популярность пришла к ней без помощи брата.

"Никто не хочет в это верить, что Ира Федишин своим упорным трудом, все начинают искать подводные камни. Ага, значит, есть брат, значит, брат вложил кучу денег, кучу миллионов, поэтому она стала такой крутой. Рома мне троюродный. У каждого есть своя семья, все заботятся прежде всего о своих детях", – говорит Федишин.

Певица Ирина Федишин
Певица Ирина Федишин
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Однако Ирина призналась, что брат все же помог незначительной суммой в начале ее карьеры.

"Это была очень незначительная сумма. Не тысячи долларов. Не знаю, какой мы писали спонсорский пакет, просили на первый сольный концерт. Где-то 5-10 тысяч гривен, он был генеральным партнером", – рассказала артистка.

О том, кто на самом деле сделал Ирину Федишин настолько популярной, узнайте в интервью "Зіркового шляху":

Напомним, ранее Ирина Федишин в купальнике призналась, что нуждается в диетологе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Ирина Федишин отменила концерт во Львове: известна причина "Почувствовала сильный удар": Ирина Федишин впервые прокомментировала ДТП Ирина Федишин заговорила о пополнении в семье
певица популярность Ирина Федишин
Реклама

Новости партнеров

Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Сегодня, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Сегодня, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 18:52Стиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Вчера, 16:36Events

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

Вчера, 10:42Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 10:10Food

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Вчера, 09:05Food

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 08:15Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

2 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

2 мартаEvents

Великий пост 2020: дата и правила питания

2 мартаEvents

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

2 мартаWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Техно

Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

2 мартаFun

Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
7 мест, где не следует использовать парфюм
7 мест, где не следует использовать парфюм
Салат Мимоза с рыбными консервами, пошаговый рецепт
Салат Мимоза с рыбными консервами, пошаговый рецепт
"Что с ее носом?": новое фото Аллы Пугачевой поразило сеть
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови