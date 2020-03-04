Ирина Федишин призналась, сколько тысяч брат-депутат вложил в ее раскрутку

По словам певицы, это незначительная сумма

Популярность украинской певицы Ирины Федишин, которая недавно попала в ДТП, связывают с деньгами ее троюродного брата-депутата. В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" артистка назвала сумму, которую богатый родственник Роман Федишин вложил в ее продвижение.

Так, по словам певицы, никто не верит, что популярность пришла к ней без помощи брата.

"Никто не хочет в это верить, что Ира Федишин своим упорным трудом, все начинают искать подводные камни. Ага, значит, есть брат, значит, брат вложил кучу денег, кучу миллионов, поэтому она стала такой крутой. Рома мне троюродный. У каждого есть своя семья, все заботятся прежде всего о своих детях", – говорит Федишин.

Певица Ирина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Однако Ирина призналась, что брат все же помог незначительной суммой в начале ее карьеры.

"Это была очень незначительная сумма. Не тысячи долларов. Не знаю, какой мы писали спонсорский пакет, просили на первый сольный концерт. Где-то 5-10 тысяч гривен, он был генеральным партнером", – рассказала артистка.

О том, кто на самом деле сделал Ирину Федишин настолько популярной, узнайте в интервью "Зіркового шляху":

Напомним, ранее Ирина Федишин в купальнике призналась, что нуждается в диетологе.

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