Ирина Федишин рассказала о страшном инциденте на отдыхе: подробности

Певица поделилась видео, на котором показала песчаную бурю

Ирина Федишин рассказала о песчаной буре Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В начале апреля популярная украинская певица Ирина Федишин с семьей отправилась отдыхать в Шарм-эль-Шейх, Египет. Артистка уже опубликовала солнечные снимки, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. Но идеальный семейный отпуск омрачило природное явление.

На своей странице в Instagram Ирина Федишин поделилась видео, в котором показала песчаную бурю в Египте, и призналась, что в тот момент ей было страшно: "Реально страшно. Сильный ветер и много песка, который летает в воздухе, попадает в глаза и лицо".

Apr 8, 2019 at 10:35am PDT INSTAGRAM (@irynafedyshyn) on

Кроме того, Ирина Федишин сообщила, что стала свидетельницей песчаной бури впервые: "Песчаная буря в Египте. Впервые увидела такое природное явление! Было страшновато... Но все прошло довольно быстро! Вечером уже был легкий ветерок!", – написала певица.

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