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Ирина Федишин рассказала всю правду об отношениях с мужем

По словам певицы, порой ей не хватает семьи

Валерия Ильченко
Сегодня, 13:23

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая назвала сумму, которую брат-депутат вложил в ее раскрутку, в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" поговорила об отношениях с супругом.

В откровенной беседе Ирина Федишин рассказала, действительно ли ее отношения с мужем и продюсером Виталием Човныком такие идеальные, как на фото в Instagram, и над какой "проблемой" супруги работают ежедневно.

Ирина Федишин и Виталий Човнык
Ирина Федишин и Виталий Човнык
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

14 лет в браке, а отношения, как у пары в медовый месяц. Ирина регулярно выставляет фото в Instagram с мужем и детьми из общих путешествий, прогулок, посиделок в ресторанах.

"У меня прекрасный муж! Мы с ним редко ссоримся, а если это и происходит, то не из-за быта, а из-за работы. Я стараюсь делать так, чтобы в доме была нормальная атмосфера, ведь сама росла в нормальной ауре – не видела, как мои родители ссорятся. У нас в доме всегда было уважение, и это для меня до сих пор на первом месте. Словами можно очень ранить человека, поэтому надо включать разум – меньше эмоций и амбиций", – признается Ирина Федишин.

Как фанатская любовь едва не стоила Ирине Федишин жизни – узнайте в сюжете:

Кроме того, артистка рассказала, что чаще первым мириться идет ее муж, который в этот момент повторяет, как сильно он ее любит и ценит. Однако семьи Ирине порой не хватает. И хотя паре нравится работать вместе, иногда хочется работу оставлять за дверью дома.

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"В принципе, мы сразу начали вместе работать, идти творческой дорогой, поэтому мне трудно это разделить – все это очень переплетено, объединено. Но со временем я все больше понимаю, что мне хотелось бы иметь немного больше времени для нас, нашей семьи. Поэтому сейчас мы учимся расставлять приоритеты", – рассказала певица.

Поэтому, как только у Ирины Федишин появляется перерыв между концертами, они всей семьей пакуют чемоданы и едут покорять новую страну, оставив все разговоры о работе.

Напомним также, Ирина Федишин в купальнике призналась, что нуждается в диетологе.

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