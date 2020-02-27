Ирина Федишин в купальнике призналась, что нуждается в диетологе

Певица отдыхает с семьей в ОАЭ

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая ранее попала в ДТП, удивила поклонников своим заявлением. Так, артистка вместе с семьей отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и регулярно публикует яркие снимки на своей странице в Instagram.

На одном из последних фото Ирина Федишин позирует в черном сдельном купальнике, подчеркивающем изящную фигуру звезды. Однако под снимком артистка отметила, что нуждается в фитнес-тренере, мотиваторе и диетологе.

"Девочки, а вы уже придумали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта? Мне – личного фитнес-тренера, мотиватора и диетолога в одном лице! Кто знает людей, пишите мне в приват" (локация – Львов)... Ну я серьезно", – написала Федишин.

Певица Ирина Федишин на отдыхе в ОАЭ Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Многие подписчики поспешили отметить, что Ирина Федишин в прекрасной форме и помощь диетолога ей не нужна: "Куда вам диетолога? Вы и так неотразима. А вот занятия спортом можно, но это только для души". Однако Ирина считает, что самое время готовиться к лету.

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Ранее Ирина Федишин дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала о возможном дуэте с Олегом Винником, жизни на два города и третьем ребенке.

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