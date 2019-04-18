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Ирина Горовая призналась, как поддерживает форму

Продюсер и бизнесвумен рассказала о том, что исключила из рациона питания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Ирина Горовая
Ирина Горовая
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер, бизнесвумен Ирина Горовая, которая недавно рассказала об отношениях с Потапом, в свое время открыла таких артистов как Потап, группа "Время и Стекло", Мишель Андраде. Бывшая жена рэпера Потапа в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, какой диеты придерживается, чтобы быть в прекрасной физической форме.

"Отказалась от сладкого, от жареного, от фастфудов. В дальнейшем через месяц от кальяна, потому что я грешу этим страшно. И от любого вида алкоголя, кроме 1 бокала в выходные дни. И у меня минус 5 кг за 2 месяца", – делится Горовая.

От кофе продюсер тоже планирует отказаться в дальнейшем.

Ирина Горовая
Ирина Горовая
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Кофе я пью каждое утро. Я стараюсь от этого отучиться, потому что кофе не совсем, наверное, полезный напиток. И я недавно была даже на таком тренинге, семинаре о чае. И я хочу перейти на чай, потому что это более полезный напиток. Но сейчас, в данный момент, я обычно утро начинаю с кофе с молоком, без сахара обязательно. И такое что-нибудь легкое на перекус", – говорит продюсер группы "Время и стекло".

Кстати, Горовая не имеет времени приготовить пищу, поэтому питается едой, которую ей доставляют на заказ.

"Ну, во-первых, сейчас в связи с тем, что я постоянно мотаюсь, у меня нет даже времени заехать в ресторан, я заказываю еду у различных служб, которые мне привозят утром, в 9 утра, я сразу же завтракаю, беру с собой и потом ем в течение дня 5 раз. И там достаточно сбалансированная пища", – говорит Горовая.

Ранее Ирина Горовая рассказала о пополнении в семье.


Ирина Горовая. Интервью "Кава з перцем"

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