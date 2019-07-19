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Ирина Шейк и Брэдли Купер приняли решение об опеке над дочерью – СМИ

Экс-возлюбленные решили, с кем будет жить их дочь Леа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Брэдли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа
Брэдли Купер, Ирина Шейк и их дочь Леа
Фото: Getty Images

Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались, однако их всегда будет связывать дочь Леа, которой сейчас два года. Стало известно, что экс-возлюбленные приняли окончательное решение относительно опеки над ребенком. Об этом сообщает TMZ.

Ирина Шейк отомстила матери Брэдли Купера. Детали в сюжете:

По словам источников, приближенных к паре, Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о совместной юридической и физической опеке над 2-летней Леа Де Сена. По информации СМИ, речь идет о разделении опеки 50/50, однако ситуация может меняться в зависимости от графика звездных родителей.

Более того, инсайдеры утверждают, что у Брэдли и Ирины нет официального письменного соглашения об опеке. Они оба хотят сделать жизнь дочери полноценной и счастливой, поэтому не видят необходимости возиться с документами.

Ирина Шейк и ее дочь Леа де Сьен Шейк Купер
Ирина Шейк и ее дочь Леа де Сьен Шейк Купер
Фото: Getty Images

Также стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер пошли на компромисс и решили, что будут жить в одном городе – Нью-Йорке. Судя по всему, супермодели не придется никуда переезжать, а вот актер проводит большую часть времени в Лос-Анджелесе, где пара не так давно купила дом. К слову, появилась информация, что в дом к Брэдли Куперу переехала Леди Гага.

Отметим, Брэдли и Ирина начали встречаться в 2015 году и расстались спустя четыре года – в июне 2019.

Ранее мы также писали, что на Леди Гагу обрушился гнев в сети из-за Купера и Шейк.

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