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"Трудно найти баланс": Ирина Шейк о жизни после расставания с Брэдли Купером

Российская модель призналась, что умеет вычеркивать людей из жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Ирина Шейк с Брэдли Купером
Ирина Шейк с Брэдли Купером
Фото: Getty Images

После четырех лет совместной жизни и громкого расставания модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер начали налаживать свою личную жизнь. И если голливудский актер уже не первый раз был замечен в обществе прекрасных дам, то о жизни модели после их разрыва практически ничего не известно.

Ирина Шейк отомстила матери Брэдли Купера. Детали в сюжете:

Впервые спустя долгое время Ирина Шейк решилась прокомментировать расставание с экс-возлюбленным и рассказала о своей теперешней новой жизни. Во время беседы с главным редактором британского издания Vogue Эдвардом Эннинфулом Ирина Шейк призналась, что на протяжении четырех лет чувствовала себя счастливой.

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"Я думаю, что во все отношения, даже самые лучшие, мы добавляем свои лучшие и худшие проявления – такова природа человека. Два замечательных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Я считаю себя сильной личностью, и точно знаю, чего хочу. Я думаю, что некоторые мужчины боятся этого. Если я кого-то вычеркиваю из своей жизни, то действительно вычеркиваю его, сжигаю все мосты. Я думаю, что некоторые люди боятся этой холодности. Ведь мало кто знает, что под всем этим есть хороший, милый человек, который иногда плачет на интервью", – рассказала модель.

Ирина Шейк и ее дочь Леа де Сьен Шейк Купер
Ирина Шейк и ее дочь Леа де Сьен Шейк Купер
Фото: Getty Images

На данный момент Ирина не состоит в отношениях и полностью себя посвящает работе. Но она не забывает о воспитании двухлетней общей дочери с Купером: "Трудно найти баланс, будучи одинокой мамой, работающей женщиной и воспитателем. Поверь, бывают дни, когда я просыпаюсь, и говорю: "О, Боже, я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части".

А несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

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Источник: Vogue
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