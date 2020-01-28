"Трудно найти баланс": Ирина Шейк о жизни после расставания с Брэдли Купером

Российская модель призналась, что умеет вычеркивать людей из жизни

Ирина Шейк с Брэдли Купером Фото: Getty Images

После четырех лет совместной жизни и громкого расставания модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер начали налаживать свою личную жизнь. И если голливудский актер уже не первый раз был замечен в обществе прекрасных дам, то о жизни модели после их разрыва практически ничего не известно.

Ирина Шейк отомстила матери Брэдли Купера. Детали в сюжете:

Впервые спустя долгое время Ирина Шейк решилась прокомментировать расставание с экс-возлюбленным и рассказала о своей теперешней новой жизни. Во время беседы с главным редактором британского издания Vogue Эдвардом Эннинфулом Ирина Шейк призналась, что на протяжении четырех лет чувствовала себя счастливой.

"Я думаю, что во все отношения, даже самые лучшие, мы добавляем свои лучшие и худшие проявления – такова природа человека. Два замечательных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Я считаю себя сильной личностью, и точно знаю, чего хочу. Я думаю, что некоторые мужчины боятся этого. Если я кого-то вычеркиваю из своей жизни, то действительно вычеркиваю его, сжигаю все мосты. Я думаю, что некоторые люди боятся этой холодности. Ведь мало кто знает, что под всем этим есть хороший, милый человек, который иногда плачет на интервью", – рассказала модель.

Ирина Шейк и ее дочь Леа де Сьен Шейк Купер Фото: Getty Images

На данный момент Ирина не состоит в отношениях и полностью себя посвящает работе. Но она не забывает о воспитании двухлетней общей дочери с Купером: "Трудно найти баланс, будучи одинокой мамой, работающей женщиной и воспитателем. Поверь, бывают дни, когда я просыпаюсь, и говорю: "О, Боже, я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части".

А несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

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