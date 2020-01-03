Ирина Шейк взбудоражила сеть пляжными фото

Знаменитая модель отдыхает в Коста-Рике

Ирина Шейк Фото: Getty Images

Ирина Шейк, которую после расставания с Брэдли Купером заметили в компании нового мужчины, проводит новогодние каникулы на море. Знаменитая модель поделилась горячими фотографиями из Коста-Рики в своем Instagram.

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На своей странице в социальной сети 33-летняя Ирина Шейк разместила несколько снимков с отдыха. Знаменитость нежится на пляжах Коста-Рики вместе с друзьями, и, как подобает настоящей селебрити, постит заманчивые кадры в блог.

Так, на одном фото супермодель позирует лежа в купальнике и брендовой панаме, а на следующем – уже в широкополой шляпе, демонстрирует стройную фигуру и упругие ягодицы. "День второй", – добавила короткую подпись Ира.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Восхитительный кадр вызвал восторг у фолловеров Шейк, которые принялись засыпать ее комментариями. "Дива", "Богиня", "Настоящая красотка", "Ты самая красивая девушка в мире", – пишут пользователи.

Напомним, что ранее стало известно, кто поддерживает Ирину Шейк после разрыва с Брэдли Купером.

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