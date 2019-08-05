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Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

Голливудский актер появился на публике с бородой и ирокезом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Киану Ривз
Киану Ривз
Фото: instagram.com/gq

Знаменитый голливудский актер Киану Ривз, который недавно удивил поклонников своим поступком, снова преподнес неожиданность, появившись в странном образе – с ирокезом и длинной густой бородой. 

Смотрите видео о жизни Киану Ривза:

Стоит отметить, что поклонники Киану Ривза в полном замешательстве. Ведь на опубликованных в Twitter кадрах актера просто не узнать – несвойственная знаменитости прическа, оголенный живот и густая борода. На первый взгляд можно подумать, что Киану запустил себя и перестал ухаживать. 

Но все оказалось намного проще – кадры были сделаны на съемочной площадке продолжения научно-фантастической комедии "Невероятные приключения Билла и Теда". 

Напомним, ранее Киану Ривз рассказал о личной жизни и признался, занято ли его сердце. Звезда фильма "Джон Уик" рассказал в интервью, что с радостью поделится теплыми чувствами с близким человеком, как только случится их встреча. 

Так, по словам Киану, в настоящее время он одинок. "Вы спрашиваете про романтические отношения? Я одинокий мужчина. У меня никого нет, но если появится, то я буду уважать и любить этого человека. Надеюсь, в моей жизни это произойдет", – признался голливудский актер.

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