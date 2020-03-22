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Испанский оперный певец Пласидо Доминго заболел коронавирусом

Тест на Covid-19 79-летнего артиста оказался положительным

Инна Петрова
Сегодня, 21:19

Испанский оперный певец Пласидо Доминго, который был обвинен в сексуальных домогательствах, заболел коронавирусом Covid-19. Об этом 79-летний артист сообщил в воскресенье, 22 марта на своей странице в Facebook.

Количество знаменитостей, заразившихся короновирусной инфекцией увеличивается каждый день. Недавно мы писали, что недуг коснулся украинской актрисы Иванны Сахно, а теперь стало известно, что знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго получил положительный тест на Covid-19.

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Фото: Getty Images

На своей странице в социальной сети исполнитель рассказал, что изолировался у себя дома.

"Я считаю своим моральным долгом сообщить вам, что получил позитивный результат теста на Covid-19. Мы с моей семьей все будем находиться в самоизоляции до тех пор, пока это будет считаться необходимым. У меня наблюдались симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил сдать анализ, и результат оказался позитивным. Я прошу всех быть чрезвычайно осторожными, соблюдайте основные указания, часто мойте руки, держитесь на расстоянии от других, делая все возможное, чтобы вирус не распространялся и, пожалуйста, оставайтесь дома, если есть возможность", – написал Доминго.

Напомним, что 11 женщин анонимно выдвинули в отношении Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах. На что знаменитость ответил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают", хотя позднее признал свою вину.

О секс-скандале вокруг члена королевской семьи смотрите в сюжете:

Ранее о заражении коронавирусом рассказал звезда "Хэллбоя" и "Остаться в живых" Дэниэл Дэ Ким.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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