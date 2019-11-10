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Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

Актрисе становится лучше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:19
У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга
У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Больная раком Анастасия Заворотнюк, которая задолжала крупную сумму, идет на поправку. Об этом сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, ссылаясь на собственный источник.

К слову, тот факт, что у знаменитой актрисы рак, официально подтвердили только сейчас:

Андрей Разин неоднократно информировал общественность о состоянии своей подруги Анастасии Заворотнюк, после того, как она попала в больницу. Накануне музыкант опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что актрисе значительно лучше.

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку", – написал Разин.

INSTAGRAM

Продюсер не рассекретил свой источник, но уверяет, что тот приближен к Заворотнюк.

"К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", – добавил Андрей Разин.

Накануне в сети появилась информации о сборе средств для больной Заворотнюк, который организовала подруга звезды – Татьяна Навка. Позднее семья Анастасии Заворотнюк опровергла эту информацию.

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