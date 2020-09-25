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История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Влюбленных, родившихся в один день

Сегодня, 12:23

25 сентября голливудские актеры отмечают свои дни рождения

Сегодня празднуют дни рождения оскароносный американский актер Майкл Дуглас, прославившийся благодаря роли в сериале "Улицы Сан-Франциско", и его супруга актриса Кэтрин Зета-Джонс.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс родились в одни день, но с перерывом в 25 лет. Такая большая разница в возрасте не смогла остановить влюбленных на пути к счастью. Вместе они уже 20 лет, и сегодня Кэтрин отмечает свое 51-летие, а ее супруг – 75-летие.

(Сегодня, 25 сентября, в мире отмечают День комиксов. В честь праздника наши звезды на один день превратились в героев графических историй.)

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Сегодня

Пара прошла через многое – взлеты и падения как в отношениях, так и через внешние преграды: депрессия актрисы, рак актера. Это был их непростой путь в браке и сейчас, в 2020 году, актеры продолжают сиять, как и в их молодости.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в 2020 году
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в 2020 году
Фото: Getty Images

До того как эти двое встретились, у каждого был свой и весьма богатый личный опыт. Майкл прожил в браке со своей первой женой 23 года, у них есть общий сын, который, впрочем, прекрасно ладит и с Кэтрин. А сама сногсшибательная красавица, по ее же собственному признанию, влюблялась много раз, но в глубине души понимала, что это все не то. Она ждала свою настоящую любовь. И дождалась. Майкла и Кэтрин связывают по-настоящему близкие и теплые отношения.

Как познакомились Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин и Майкла познакомил Дэнни Де Вито, старый друг Дугласа, с которым они еще в молодости много лет делили квартиру. На фестивале во французском городке Довилль Зета-Джонс представляла свою первую победу в Голливуде – фильм "Маска Зорро" с Антонио Бандерасом, где она снялась в главной роли.

Майкл потерял голову, увидев Кэтрин. В первый же день знакомства он заявил: "Я хочу, чтобы ты стала матерью моих детей". Актер поклялся, что никогда в жизни не посмотрит ни на одну женщину. Тогда это казалось всего лишь опрометчивой фразой.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в 2006 году
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в 2006 году
Фото: Getty Images

Актриса сдалась не сразу, пять месяцев длилась осада с цветами и подарками, а потом пытливые папарацци засняли актеров на яхте Дугласа в весьма недвусмысленном положении. Увидев снимок в газете, родители Кэтрин заволновались. Всегда готовые поддержать дочь, на этот раз они не знали что и думать, пока девушка официально не представила Майкла родным как своего жениха. Стоит ли сомневаться, что обаятельный Дуглас пришелся родителям по душе, а возраст… Разве он имеет какое-то значение, когда речь идет о любви. Да и Кэтрин часто признавалась в интервью, что ей нравятся мужчины постарше.

В 2000 году они сыграли свадьбу в старейшем отеле "Плаза", давно ставшем одной из легендарных достопримечательностей Нью-Йорка.

Свадьба Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс
Свадьба Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Instagram/catherinezetajones

Свои графики актеры распределили так, чтобы кто-то из них всегда находился с детьми, чаще всего этим "кто-то" оказывался Дуглас, в котором проснулись отцовские чувства, спавшие крепким сном во время взросления его сына Кэмерона от первой жены. Сейчас у пары двое совместных детей – 17-летний сын Дилан Майкл и 14-летняя дочь Кэрис Зета.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с детьми
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с детьми
Фото: Getty Images

Рак Майкла Дугласа, депрессия Кэтрин Зета-Джонс

В 66-летнем возрасте у актера обнаружили рак горла четвертой стадии, последней. Но желание вернуться как можно скорее к работе помогло актёру с выздоровлением и уже через два года поклонники увидели актёра в роли пианиста Владзи Валентино в телефильме Стивена Соденберга "За канделябрами". А 11 января 2011 года Майкл сообщил, что полностью излечился от рака.

Но следом за Майклом и сама Кэтрин была вынуждена лечь в клинику — после целого года борьбы за жизнь мужа и эмоционального перенапряжения у нее диагностировали маниакально-депрессивный синдром. Она шокировала СМИ, сделав публичное заявление о своем состоянии, которое многие другие знаменитости предпочли бы скрыть.

16 августа 2013 года Майкл Дуглас неожиданно заявил о намерении подать на развод. Причиной такого заявления послужило то, что актер "не в силах терпеть больше глобальную депрессию, которая ярко выражена из-за болезни Кэтрин". Однако уже в ноябре 2013 года стало известно, что супруги восстановили свои отношения. Пройдя непростой период, впереди у актеров еще множество совместных счастливых лет.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Getty Images

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