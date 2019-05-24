История любви Насти Каменских и Потапа

Звездная пара доказывает: от любви до ненависти – один шаг

История любви Насти Каменских и Потапа

Потап и Настя Каменских 23 мая сыграли свадьбу года, а как они сами говорят – свадьбу века! "Зірковий шлях" вдохновился этим знаменательным событием и подготовил для вас love story двух ярких звезд, которые еще раз доказали всему миру – от ненависти до любви один шаг или несколько лет!

А все началось в далеком 2006-м! Тогда начинающий продюсер и популярный певец Потап искал себе партнершу для дуэта. Рассматривал сотрудничество с Натальей Могилевской, Тиной Кароль, Бьянкой, но остановился на никому не известной девушке. 18-летняя Настя Каменских поразила Алексея Потапенко своим голосом. И только позже он разглядел в ней красоту и глубину души. Тогда о чувствах речь не шла. Работа – и ничего личного. К тому же пели не про любовь, а наоборот – "о том, что не пара" они.

Они не просто не симпатизировали друг другу, а громко ругались за кулисами, как кошка с собакой.

"За сценой мы в прямом смысле друг друга посылали", – признается Настя.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"И в студиях по несколько месяцев не могли записывать песни, потому что просто не находили общего языка! Приходила Настя, устраивала истерику, я на нее кричал, выгонял со студии, потом переписывал по миллиону раз. Я не знаю, как не распался дуэт. Чудом он сохранился, потому что эмоционально, конечно, все время было нагружено", – добавляет Потап.

И о какой любви вообще могла идти речь, если в рэпера была законная жена – бизнес-вумен Ирина Горовая. Были мужчины и у Насти.

Популярность группы росла изо дня в день. Впоследствии появлялись слухи о возможном романе Насти и Потапа. И артисты их никогда не комментировали и говорили, что у каждого в личной жизни все в порядке.

Однако в 2016 году супруги Потапенко-Горовая шокируют всех признанием – они расстались и не живут вместе уже несколько лет. Конкретных причин расставания ни один из них не назвал. При этом оба до сих пор уверяют – смогли остаться друзьями.

Ирина Горовая и Потап с сыном Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Когда раночка открыта, какая бы она ни была большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, правда, они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории. Все, мы успокоились и начали дружить", – комментирует Ирина Горовая.

А еще через год Потап уже с Настей поражает следующим заявлением – в видеообращении к поклонникам певцы говорят, что знаменитый дуэт ставят на паузу!

Потап занялся продюсированием и выступал с группой MOZGI, Настя Каменских начала активную сольную карьеру. Казалось бы, разошлись, как в море корабли. Но поклонникам не давала покоя мысль, что звезды на самом деле двигались в одном направлении, и не просто в рабочем. Речь шла о серьезных отношениях.

Потап женится на Насте Каменских Фото: пресс-служба

Оба молчали, а тем временем фанаты и журналисты то и делали, что искали доказательства их романа. Потапа и Настю поймали на отдыхе у моря. Они никогда не афишировали, куда едут отдыхать, и вместе с тем одновременно выставляли фотографии из тех же мест в своих социальных сетях. А еще Каменских время от времени светила обручальным кольцом на том же пальчике. К тому же она начала приводить в порядок свое тело, а Потап, к слову, и сам привык к утреннему бегу.

"Так получилось, что наши судьбы пересекаются даже в беге. Дело в том, что я думаю, что являюсь хорошим примером для подражания в этом плане. И очень рада, что Потап является моим единомышленником. Что он меня поддерживает", – говорит Настя.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Потап поддерживал Настю и в творчестве – писал для нее песни. И даже летал в Америку, где певица тоже строит карьеру. Неужели рэпер просто помогает по доброте душевной? Каменских личное комментировала кратко – любимый человек у нее действительно есть и она счастлива! А Потап на острые вопросы журналистки отвечал неоднозначно:

"Когда я захочу поделиться с вами своей личной жизнью, я обязательно приду к тебе, Катруся, и скажу: Катя, ты знаешь, я влюблен в такую-то женщину. Я хочу на ней жениться. И я тебе расскажу", – заявил Алексей.

О свадьбе знаменитостей заговорили в начале этого месяца. Сначала масла в огонь добавила новая песня Насти, в которой она признается в любви своему мужчине! А в конце клипа вообще появляется в свадебном платье.

Настя Каменских представила новый клип на песню "Обіцяю" Фото: YouTube

"Это очень такая песня, которая из глубин души и сердца. И, конечно, там такие слова еще непростые. Такие слова, как посвящение человеку, которому я обещаю, что я буду всегда с тобой, поддерживать тебя", – признавалась Настя.

Прошло еще несколько дней, и аноним из окружения 38-летнего Потапа и 32-летней Насти рассекретил журналистам информацию об их свадьбе с датой. Певица сенсационную новость не подтвердила, но и не опровергла.

"Ты знаешь, я говорю о своей жизни личной настолько, насколько я хочу, чтобы об этом знали. С Алексеем у нас очень классный получился тандем. Сначала мы создали группу, которая стала очень успешной. Затем, даже когда мы поставили дуэт на паузу, мы продолжили создавать. И Алексей мне очень помогает. Я его поддерживаю", – намекала певица.

Настя Каменских и Потап женятся Фото: пресс-служба

А 23 мая с самого утра Потап выложил в сеть не просто черно-белый клип, а публичное признание в безграничной любви к "своей маленькой девочке" Насте Каменских!

Праздник любви состоялся в загородном ресторане под наблюдением усиленной охраны, которая стояла едва ли не на каждом шагу. Потап, который женился во второй раз, был в костюме цвета слоновой кости, а Настя впервые в жизни выходила к жениху в роскошном белом платье.

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram.com/kamenskux

Приветствовали знаменитых молодоженов с выдающимся событием две сотни гостей, среди которых были родители и звездные друзья – Маша Ефросинина, Оля Полякова, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом и многие другие. Действительно, это был самый счастливый день для пары, которая теперь нежно называет друг друга мужем и женой. Смотрите, как выглядели звездные гости на свадьбе Насти и Потапа.

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: пресс-служба

Кстати, уже давно певица говорила, что мечтает стать мамой:

Я уверенна, что вселенная даст мне тогда деток, когда будет на то время. Единственное, конечно, самое главное – это заявление: я не собираюсь с этим тянуть.

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