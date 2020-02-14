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Эксклюзив

"Хотел схватить ее и выпрыгнуть из самолета": история знакомства солиста "Мачете" с супругой

Ярослав Малый встретил свою любовь в самолете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15

Ко Дню святого Валентина лидер групп "Токио" и "Мачете" Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал свою романтическую историю знакомства с будущей супругой Рахэль. Отметим, что влюбленные познакомились в самолете восемь лет назад. Музыкант с уверенностью говорит, что его жизнь можно поделить до и после судьбоносной встрече.

А зародилась их любовь в одном из самых романтичных мест – на борту самолета, который летел из США. Ярослав сразу же прочувствовал, что Рахэль – его женщина. Познакомил будущих супругов их общий знакомый.

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"Я посмотрел ей в глаза и мне почему-то так захотелось, чтобы она была рядом. Мы познакомились, уже будучи взрослыми людьми, которые успели много чего повидать. Но такого я не видел и не чувствовал никогда. Это настоящее. Оно когда приходит к человеку, это большой подарок. И здесь я был с этим очень осторожен. Я не знал, как себя вести. Было ощущение, что хочется ее схватить, выпрыгнуть из этого самолета и утащить куда-то (смеется). Это просто везение и благословение в чистом виде, что я ее встретил", – делится музыкант.

Семья Ярослава Малого
Семья Ярослава Малого
Фото: instagram.com/machete.tokio

По прилету Малый оставил женщине свой номер телефона и попросил при желании набрать его. Рахэль так и сделала!

"На самом деле, я уговаривал ее, чтобы она взяла мой номер телефона, ведь свой номер она отказалась дать. Прошло много времени, и она позвонила. Мы достаточно долгое время решались на этот шаг. У нас были такие моменты, когда я ей звонил, она снимала трубку, и мы просто смеялись 10-15 минут. Мой водитель думал, что я сумасшедший. Он думал, что со мной что-то не так. У нее еще юмор такой уникальный. Рахэль все время говорила: "Ну так много летать может только человек, у которого есть крылья". Она всегда цепляла такими моментами. И ты уже понимаешь, что ради этого человека ты вынужден будешь меняться. Потому, что это другой уровень уже... Здесь нужно нырять без остатка. И я нырнул", – добавил Ярослав Малый.

Отметим, что у Рахэль трое детей – Шломо, Хавакук и Лиора, которых музыкант принял как своих.

Также Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал, как относится к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и политике в целом.

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