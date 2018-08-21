Итоги Koktebel Jazz Festival: фрик-кабаре, стриптиз Дорна и рекорд Скрипки

На фесте побывало более 12 тысяч зрителей

Koktebel Jazz Festival. Фото: пресс-служба фестиваля

Ежегодный Koktebel Jazz Festival, который раньше проходил в Крыму, а теперь – в Черноморске, за четыре дня посетило около 12 тысяч зрителей. Мы собрали семь фактов, чем он запомнился в этом году.

16-й фестиваль снова на "Чайке"

Koktebel Jazz Festival Фото: пресс-служба фестиваля

В Черноморске состоялся 16-й по счету музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Festival. Напомним, после событий 2014 года в Крыму он вынужденно покинул родной Коктебель и осел в Одесской области. Уже третий год он проходил на бывшей базе отдыха "Чайка". В этом году артисты выступали на четырех разножанровых сценах, а зрители слушали их, сидя на песке или плавая в море. Билет на один день стоил от 200 грн.

Дорн устроил стриптиз

Иван Дорн Фото: пресс-служба фестиваля

Выступления Ивана Дорна до последнего было под вопросом (активисты планировали его сорвать). Но оно состоялось, и музыкант представил джазовые вариации своих самых популярных песен. Первой в часовом шоу прозвучал кавер на песню Скрябина — "Танець пінгвіна" (в этот день Андрею Кузьменко исполнилось бы 50). На сцене Дорн читал свои стихи, активно прыгал, взбирался на сценические конструкции, а в конце даже разделся.

Dakh Daughters показали кабаре и поддержали Сенцова

Dakh Daughters Фото: пресс-служба фестиваля

Женская театрально-музыкальная группа Dakh Daughters удивила всех театральным перформансом и неожиданным сочетанием украинских мотивов с жанром кабаре. Во время шоу участницы, которых больше знают за границей, чем в родной стране, вышли на сцену с украинским флагом, а на экране за спинами артисток высветилась надпись Save Oleg Sentsov.

Подарки зрителям за фотографии

Подарки зрителям за фотографии Фото: пресс-служба фестиваля

Помимо основных концертов и образовательных программ, на территории можно было позабавиться, пофотографироваться и выиграть яркие летние призы. Молодежный телеканал НЛО TV разместил на пляже фестиваля свою фотозону — место улыбок и заряженных снимков. Днем и ночью гости делали здесь необычные фотографии и получали за них подарки от НЛО TV. Кроме этого, на пляже можно было ответить на опросы викторины и получить "паспорт" жителя Евросоюза.

Morcheeba со сцены ушла на пляж

Morсheeba Фото: пресс-служба фестиваля

Легендарная британская группа Morcheeba выступила в "золотом" составе. 44-летняя вокалистка Скай Эдвардс накануне выступления успела искупаться в море, а во время шоу устроила танцы на пляже. На барабанах ей аккомпанировал сын.

Еда на любой вкус и кошелек

Фудкорт фестиваля Фото: пресс-служба фестиваля

На фудкортах феста, помимо традиционных блюд, можно было найти разные деликатесы. Например, сладкую вату высотой в полметра, рыбу цацу (70 грн), зеленую лапшу (145 грн) и даже варенье из шишек (300 грн).

Скрипка побил на фестивале рекорд

Олек Скрипка побил на фестивале рекорд Фото: пресс-служба фестиваля

Выступление Олега Скрипки и Национального академического оркестра народных инструментов побило рекорд за все годы фестиваля: одновременно вместе с Олегом на сцене находилось 53 музыканта! Лидер "ВВ" трижды выходил на бис, а закончился концерт около часа ночи.