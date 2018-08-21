Итоги Koktebel Jazz Festival: фрик-кабаре, стриптиз Дорна и рекорд Скрипки
На фесте побывало более 12 тысяч зрителей
Ежегодный Koktebel Jazz Festival, который раньше проходил в Крыму, а теперь – в Черноморске, за четыре дня посетило около 12 тысяч зрителей. Мы собрали семь фактов, чем он запомнился в этом году.
16-й фестиваль снова на "Чайке"
В Черноморске состоялся 16-й по счету музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Festival. Напомним, после событий 2014 года в Крыму он вынужденно покинул родной Коктебель и осел в Одесской области. Уже третий год он проходил на бывшей базе отдыха "Чайка". В этом году артисты выступали на четырех разножанровых сценах, а зрители слушали их, сидя на песке или плавая в море. Билет на один день стоил от 200 грн.
Дорн устроил стриптиз
Выступления Ивана Дорна до последнего было под вопросом (активисты планировали его сорвать). Но оно состоялось, и музыкант представил джазовые вариации своих самых популярных песен. Первой в часовом шоу прозвучал кавер на песню Скрябина — "Танець пінгвіна" (в этот день Андрею Кузьменко исполнилось бы 50). На сцене Дорн читал свои стихи, активно прыгал, взбирался на сценические конструкции, а в конце даже разделся.
Dakh Daughters показали кабаре и поддержали Сенцова
Женская театрально-музыкальная группа Dakh Daughters удивила всех театральным перформансом и неожиданным сочетанием украинских мотивов с жанром кабаре. Во время шоу участницы, которых больше знают за границей, чем в родной стране, вышли на сцену с украинским флагом, а на экране за спинами артисток высветилась надпись Save Oleg Sentsov.
Подарки зрителям за фотографии
Помимо основных концертов и образовательных программ, на территории можно было позабавиться, пофотографироваться и выиграть яркие летние призы. Молодежный телеканал НЛО TV разместил на пляже фестиваля свою фотозону — место улыбок и заряженных снимков. Днем и ночью гости делали здесь необычные фотографии и получали за них подарки от НЛО TV. Кроме этого, на пляже можно было ответить на опросы викторины и получить "паспорт" жителя Евросоюза.
Morcheeba со сцены ушла на пляж
Легендарная британская группа Morcheeba выступила в "золотом" составе. 44-летняя вокалистка Скай Эдвардс накануне выступления успела искупаться в море, а во время шоу устроила танцы на пляже. На барабанах ей аккомпанировал сын.
Еда на любой вкус и кошелек
На фудкортах феста, помимо традиционных блюд, можно было найти разные деликатесы. Например, сладкую вату высотой в полметра, рыбу цацу (70 грн), зеленую лапшу (145 грн) и даже варенье из шишек (300 грн).
Скрипка побил на фестивале рекорд
Выступление Олега Скрипки и Национального академического оркестра народных инструментов побило рекорд за все годы фестиваля: одновременно вместе с Олегом на сцене находилось 53 музыканта! Лидер "ВВ" трижды выходил на бис, а закончился концерт около часа ночи.