Итоги лета: Аня Гресь рассказала о беременности, работе и эко-привычках

Актриса шоу "Мамахохотала" поделилась впечатлениями о ярких летних моментах

Аня Гресь Фото: пресс-служба НЛО TV

Лето заканчивается, но это не повод грустить, ведь позади столько интересного, а впереди – столько нового! Актриса шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV Аня Гресь рассказала о самых ярких летних моментах, планах на будущее и подготовку к рождению первенца.

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Аня, какими были твои самые яркие события этого лета?

Депутатство и юбилей мужа (Роман Грищук – муж Ани – стал депутатом Верховной Рады Украины), мой округлившийся живот, поездка в Моршин на завод по производству воды и длительный отдых с семьей на море.

Удалось ли отдохнуть?

Удалось! Это был отдых с семьей и по-максимуму. В результате даже ничего в Instagram не выкладывала – это показатель того, что было действительно здорово!

Как ты совмещаешь беременность и работу? Насколько это тяжело для тебя?

Все прекрасно! Я себя замечательно чувствую и всем твержу, что беременность – не болезнь! Я такая же активная, как и до беременности, и за это благодарю своего малыша. Мне с ним очень комфортно, и мой живот никак не влияет на работу! Правда, на последнем концерте шоу "Мамахохотала" у меня из-за этого было меньше номеров, чем обычно. Ребята боялись меня нагружать (хотя я говорила, что все ок). Да и странно быть пузатой в номере "первое свидание", например. Зато у Иры Хоменко с Алисой Тункевич номеров прибавилось!

Анна Гресь с мужем Фото: пресс-служба НЛО TV

Получилось ли попробовать что-то новое этим летом?

Глобально новое – быть беременной и наконец-то по делу отвечать заготовкой на "как дела?" – "пока не родила".

Этим летом у тебя появились новые эко-привычки?

Новых не прибавилось, но старые остались. Как и раньше, сортирую мусор и отвожу на станцию переработки. Использую эко-сумки, минимизирую количество пластика и не покупаю ненужные вещи и одежду.

Тяжело ли выбрать купальник для беременной?

Не испытала никаких трудностей. Купила два цельных купальника: один красный с вырезом, второй – черный на одно плечо. Мне не очень нравится вид голого беременного живота, поэтому речи о раздельном купальнике и быть не могло. Да и с размерами все ок.

Ты вместе с мужем любишь путешествовать – как, на твой взгляд, изменится формат вашего отдыха с рождением ребенка?

Все будет зависеть от характера малыша. Надеюсь, он будет хорошо и спокойно переносить перелеты, чтобы иметь возможность отдыхать всем вместе в интересных, новых местах.

Анна Гресь с мужем Фото: пресс-служба НЛО TV

Каким ты себе представляешь ваш идеальный отпуск втроем?

Зимовка на Бали – это моя мечта! Пляж, закаты, море, фрукты и только мы втроем. Лето – это идеальное время для того, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и питаться фруктами.

За что стоит сказать спасибо этому лету?

За прекрасную (иногда) погоду, хороших людей и классные воспоминания!

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