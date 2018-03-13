Ivan NAVI раскрыл секрет, какие девушки ему нравятся

Ivan NAVI в интервью с Екатериной Осадчей открыл секрет, какие девушки ему нравятся. Певец не скрывает, что любит "вкусных" девушек и считает их особенными. Также Ivan NAVI рассказал о необычных подарках от поклонниц и откровенно признался, что его сердце сейчас свободно.

"Однажды я отдыхал в горах, пошел плавать в бассейн, прихожу, а возле моего домика надпись NAVI I LOVE YOU. А еще как-то было на концерте. Одна девочка шла, узнала меня и упала в обморок. Мне пришлось ее ловить", – поделился певец.

Ivan NAVI – двукратный номинант музыкальной премии YUNA в категориях "Открытие года" и "Лучший исполнитель", а также по мнению музыкальных экспертов один из самых заметных артистов нового поколения украинской музыки.

Напомним, Ivan NAVI осуществил свою мечту – вернулся на боксерский ринг. Главной героиней видеоработы стала украинская певица Мария Яремчук, которая также приняла участие и в записи трека.