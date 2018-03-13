Ivan NAVI раскрыл секрет, какие девушки ему нравятся

Сегодня, 05:22

Певец признался, что его сердце сейчас свободно

Ivan NAVI
Ivan NAVI

Ivan NAVI в интервью с Екатериной Осадчей открыл секрет, какие девушки ему нравятся. Певец не скрывает, что любит "вкусных" девушек и считает их особенными. Также Ivan NAVI рассказал о необычных подарках от поклонниц и откровенно признался, что его сердце сейчас свободно.

"Однажды я отдыхал в горах, пошел плавать в бассейн, прихожу, а возле моего домика надпись NAVI I LOVE YOU. А еще как-то было на концерте. Одна девочка шла, узнала меня и упала в обморок. Мне пришлось ее ловить", – поделился певец.

Ivan NAVI – двукратный номинант музыкальной премии YUNA в категориях "Открытие года" и "Лучший исполнитель", а также по мнению музыкальных экспертов один из самых заметных артистов нового поколения украинской музыки.

Напомним, Ivan NAVI осуществил свою мечту – вернулся на боксерский ринг. Главной героиней видеоработы стала украинская певица Мария Яремчук, которая также приняла участие и в записи трека.
певец, мария яремчук, Ivan NAVI, YUNA

Вы сейчас просматриваете новость "Ivan NAVI раскрыл секрет, какие девушки ему нравятся". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

«Брати Гадюкіни»

Назван победитель специальной награды YUNA "За особые достижения"

22 Февраля, 17:00

Победителя определяет организационный комитет YUNA

Шоу-бизнес

Ivan NAVI

Стало известно, кто откроет церемонию YUNA

21 Февраля, 15:30

Режиссером номера Ivan NAVI на песню "Тимчасовий релакс" станет Герман Ненов
Загрузка...

Шоу-бизнес

Ivan NAVI. Фото: Instagram

Ivan NAVI и Мария Яремчук вместе отпраздновали Рождество

9 Января, 17:00

В канун Рождества певец презентовал давнюю карпатскую колядку

Шоу-бизнес

Ivan NAVI

Ivan NAVI выступит на одной сцене с HURTS

21 Ноября 2017, 18:30

Ivan NAVI раскачает публику перед выступлением британского синти-поп дуэта во Львове
Загрузка...