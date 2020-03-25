Иван Ургант рассекретил пол ребенка Евгения Петросяна

Телеведущий публично поздравил юмориста с пополнением в семье

23 марта в СМИ появилась информация о том, что российский юморист Евгений Петросян и его 31-летняя помощница Татьяна Брухунова стали родителями. Сами же супруги отрицают эту информацию, а Татьяна просит журналистов не выдумывать ложные истории – их путешествие в Дубай никак не связано с пополнением в семье.

Сам же юморист весьма резко ответил журналистам, чтобы они не вмешивались в чужое дело. А вот его коллега – российский телеведущий Иван Ургант – в своей вечерней программе публично поздравил Евгения с рождением ребенка и рассекретил пол малыша. По его словам, у Петросяна родился сын.

"У Евгения Петросяна родился сын. Мы поздравляем родителей, желаем здоровья всей семье. Удачно совпало — Евгению Вагановичу сейчас нельзя по возрасту выходить на улицу, он будет как раз проводить время с ребенком. В этом разница между молодыми юмористами и юмористами старой школы. Руслан Белый и Юлия Ахмедова, предположим, все время в своих выступлениях жалуются, что они одиноки, у них нет детей. А Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело, старая школа. При том, что ребенок был зачат в прошлом году, когда было много концертов. А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?", — сказал Иван Ургант.

Татьяну подозревали в беременности из-за ее округлившегося живота. Детали в сюжете:

Отметим, что со своей супругой Еленой Степаненко актер развелся 16 ноября 2018 года. Звезда расставание пережила тяжело и даже похудела на 46 килограммов.

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