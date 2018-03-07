Иванка Трамп надела на светский обед роскошное платье за восемь тысяч долларов
Иванка примерила черно-белое платье с многоуровневой юбкой
Иванка Трамп продемонстрировала роскошный образ. Для ежегодного публичного обеда в Gridiron Club в Вашингтоне, на котором присутствовали представители политической элиты США, Иванка выбрала шикарный вечерний наряд в пол из коллекции Carolina Herrera.
На странице в Instagram старшая дочь Дональда Трампа опубликовала фото, на котором запечатлена в компании мужа Джареда Кушнера.
Иванка примерила черно-белое платье с многоуровневой юбкой, стоимостью 7790 долларов (205 тысяч гривен).
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, во время поездки в Японию 35-летняя Иванка Трамп продемонстрировала стильные и яркие образы. Иванка была замечена в розовом костюме от Miu Miu, состоящем из короткой юбки за 1445 долларов и укороченного жакета с жемчужными пуговицами, стоимостью 1960 долларов.
Также мы сообщали, что Иванка Трамп покорила ярким и стильным образом в Пхенчхане. Для встречи со спортсменами Иванка выбрала костюм из круизной коллекции Altuzarra.
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