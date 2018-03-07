Иванка Трамп надела на светский обед роскошное платье за восемь тысяч долларов

Иванка Трамп продемонстрировала роскошный образ. Для ежегодного публичного обеда в Gridiron Club в Вашингтоне, на котором присутствовали представители политической элиты США, Иванка выбрала шикарный вечерний наряд в пол из коллекции Carolina Herrera.

На странице в Instagram старшая дочь Дональда Трампа опубликовала фото, на котором запечатлена в компании мужа Джареда Кушнера.

Иванка примерила черно-белое платье с многоуровневой юбкой, стоимостью 7790 долларов (205 тысяч гривен).

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, во время поездки в Японию 35-летняя Иванка Трамп продемонстрировала стильные и яркие образы. Иванка была замечена в розовом костюме от Miu Miu, состоящем из короткой юбки за 1445 долларов и укороченного жакета с жемчужными пуговицами, стоимостью 1960 долларов.

Также мы сообщали, что Иванка Трамп покорила ярким и стильным образом в Пхенчхане. Для встречи со спортсменами Иванка выбрала костюм из круизной коллекции Altuzarra.