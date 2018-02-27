Иванка Трамп покорила эффектными образами в Южной Корее

В международном аэропорту в Инчхоне Иванка была замечена в наряде кремового цвета

Иванка Трамп продемонстрировала безупречное чувство стиля. Старшая дочь президента США с официальным визитом побывала в Южной Корее.

Иванка, которая прилетела в Южную Корею на церемонию закрытия Олимпийских игр и возглавила американскую делегацию, показала стильные образы.

В международном аэропорту в Инчхоне старшая дочь Трампа была замечена в наряде кремового цвета и пальто с принтом "гусиная лапка".

Фото: AFP

На соревнованиях по сноуборду Иванка появилась в ярком лыжном костюме от Spyder.

Фото: AFP

Для просмотра турнира по керлингу (цель игры — попасть в мишень скользящим по льду тяжелым диском из камня или металла с рукояткой) Иванка Трамп выбрала костюм из круизной коллекции Altuzarra, состоящий из пуловера фактурной вязки в контрастную полоску и вязаной юбки-карандаш асимметричного кроя с узором в виде широких диагональных полос.

Фото: AFP

Напомним, Иванка Трамп поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото в компании мужа – бизнесмена Джареда Кушнера.