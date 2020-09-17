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Иванна Онуфрийчук: "Предполагаю, что победительницей "Танців з зірками" станет Санта Димопулос"

Сегодня, 08:00

Ведущая также призналась, что тоже хотела стать участницей проекта

Танцевальное шоу "Танцы со звёздами" – отличное поле для творчества, любовных романов, даже скандалов и интриг. Однако, прежде всего, это тяжелая сплочённая работа большого коллектива.

Мы решили поговорить с Иванной Онуфрийчук – ведущей шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV, актрисой, моделью – которая стала ведущей балкона во втором прямом эфире "Танців з зірками". И узнать о закулисье и планах принимать участие в проекте уже в другой роли.

Иванна, ты раньше смотрела шоу "Танці з зірками"?

Смотрела, особенно последние несколько сезонов, предыдущие лишь фрагментарно. Но всегда нравилось это шоу.

Ведущими шоу, в частности балкона, становится достаточно ограниченный круг знаменитостей. Как это было с тобой?

Моему менеджеру позвонил Владимир Завадюк (продюсер "Танців з зірками" – прим.ред.) и предложил стать ведущей балкона второго эфира. Если честно, раньше я писала Владимиру, что хотела бы принять участие в "Танцах" как участница, но как-то не складывалось.

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

Второй прямой эфир был посвящен балу, а я имею непосредственное отношение к балам и даже титул "Принцессы Венского бала", так что я стала ведущей балкона и вместе с Женей Котом открывала эфир танцем.

А ты знала, что Женя Кот будет твоим напарником?

Да! Владимир поинтересовался, с кем я вообще танцевала, кто мой партнер – для того, чтобы поставить номер для открытия – и я рассказала, что в последнее время мы много тренировались с Женей Котом, готовились к предстоящим балам, которые, к сожалению, из-за коронавируса отменили. Мы с Женей очень подружились, да и вообще для меня Кот – настоящий профи, который идеально подходит мне в танцевальную пару. На канале решили, что это классная мысль, и даже "пошли дальше" – родилась идея, чтобы Женя не просто станцевал, но и был моим соведущим. Поскольку Женя не участвует в этом году, но аудитория его очень любит и всегда ждет с нетерпением, думаю, это был очень приятный сюрприз (улыбается).

Это же был первый прямой эфир как ведущей? Расскажи, сильно волновалась?

У меня несколько раз брали интервью в прямых эфирах, но это немного другое. Конечно, я волновалась, ведь это новый опыт и большая ответственность. Но у меня "под боком" был Женя, для которого это был не просто первый прямой эфир, а вообще, пожалуй, первый опыт в роли ведущего. Поэтому я старалась максимально его поддерживать, чтобы дебют был не таким стрессовым. И собственные переживания отошли на второй план, хотя я и волновалась, что где-то будет неловкое молчание, а где-то скажу не то...Но, кажется, справились! И хорошо, что у нас была генеральная репетиция, благодаря которой мы хотя бы поняли о чем идет речь, как все происходит. Без этого было бы очень сложно.

Иванна Онуфрийчук и Евгений Кот
Иванна Онуфрийчук и Евгений Кот
Фото: пресс-служба

Сильно отличается закулисье от того, что зритель видит на экране?

Если честно, мы были в таком ритме, что я не успела об этом подумать (смеется). Конечно, зритель не видит многочасовых подготовок, грима-костюмов, а также работы огромной команды. На экране не видно, насколько масштабна эта работа, и как быстро все может меняться. Например, в течение эфира может кардинально измениться подача, музыка, даже сценарий! Ведь тот сценарий, который у нас был за ночь до эфира, потом менялся несколько раз в сутки и даже в процессе, во время эфира. Это большой стресс, ведь ты понимаешь, что то, что написано на специальных карточках, уже не актуально, изменился порядок, кто-то не пришел, что-то уже не говорим – и ты должен быть очень гибким, чтобы успеть подстроиться к новым изменениям.

Скажи, у тебя есть фавориты или предсказания, кто может стать победителем в этом году?

Мне очень нравится, как работает Надя Мейхер. Среди фавориток – Санта Димопулос, она просто огонь! Предполагаю, что и победительницей "Танцев" станет именно она. Ведь первые два эфира пара Санты танцует просто безупречно, они очень тщательно готовятся, плюс, Санта в прошлом занималась бальными танцами. К ним вообще нет претензий, и этой паре пока нет равных на паркете.

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

А как насчет Олега Винника? Многие пророчат победу именно ему…

Очень уважаю Олега, но в их тандеме мне все время хочется смотреть на Алену Шоптенко – она ​​очень красивая, идеально танцует. А Олег дополняет картинку, добавляет эпатажа и мужества. Думаю, он дойдет до последних эфиров, ведь аудитория его поклонниц, безусловно, огромная и очень активна.

Если тебе предложат в следующем году принять участие в "Танцах", ты согласишься?

Мне бы очень хотелось, но пока рано об этом говорить. Посмотрим, какими будут мои желания, танцевальная форма и партнеры по танцу в следующем году (улыбается).

А кого бы ты хотела видеть своим партнером?

Прежде всего, пожалуй, партнера выбирает канал. Но я не скажу ничего нового – Женя Кот! Мы уже и станцевались немного, и он крутой очень.

Ты занималась танцами профессионально?

Профессионально – никогда. Только в школе танцевала вальс на всех выступлениях. Для себя еще ходила на различные мастер-классы, например, на латиноамериканские танцы. А потом начала заниматься в профессиональных школах и тренироваться – уже где-то четыре года. И, как вы знаете, стала участницей бала и получила статус "Принцессы Венского Бала".

Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

Какие стили танца тебе нравятся больше всего?

Очень нравится медленный Венский вальс, но с вкраплениями современных неклассических движений. Также люблю румбу и аргентинское танго. Кстати, я занималась также и тверком – до тех пор, пока у меня не начались проблемы со спиной. Потом посмотрела на себя в зеркало, решила, что не такая уж я и "мамасита", не такие уж и выдающиеся ягодицы у меня, и "трясти" особо ничем (смеется).

Если забегать вперед, ты думала о свадебном танце? Как это будет?

Конечно, думала и представляла. Прежде всего поведу своего жениха учиться танцевать, ведь он этого вообще не умеет... Не беда, научится! И тогда у нас будет самый красивый свадебный танец, потому что все же самое главное – душа, а не ловкость движений. Хотя и над этим поработаем.

И хореографом будет ...?

Несложно догадаться, что если церемония будет проходить в Украине, то это будет Женя Кот. В Швейцарии, где живет мой жених, я еще, честно говоря, не мониторила хореографов, хотя знаю, что там есть специалисты очень высокого уровня.

Какие твои основные планы? Может, хочешь собственное прямоэфирное шоу?

Я была бы очень не против, но мои основные планы сейчас – быть рядом с любимым. Поэтому планируем свадьбу и, вероятно, сделаю маленькую паузу в покорении мира, чтобы посвятить время своей будущей семье.

Напомним, Иванна Онуфрийчук рассказала о предстоящей свадьбе.

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