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Иво Бобул рассказал, почему родная мать отказалась от него

Мать Иво Бобула поднимала на него руку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32

Программа "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Україна", запустила новую эксклюзивную рубрику о роли мамы в жизни звездных сыновей. Одним из первых героев стал легендарный певец, народный артист Украины Иво Бобул, который рассказал о своем сложном детстве.

По паспорту он – Иван Бобул, хотя на это имя даже не откликается. Но есть у него и третье имя, о котором не знает никто – Нико. Так, на ласкательно-румынский манер, называла его только мама. В селе, где жила семья, Евгению Пантелеевну знали как сильную, иногда даже суровую женщину.

"Однажды я взял у папы нож, пошел с ребятами играть и потерял его. Мама меня сильно избила. Я никуда не убегал, стоял у дерева – вцепился и обнимал его, пока не пришла тетя и не сказала маме: "Ты что с ума сошла? Ты же убьешь ребенка!", – вспоминает Иво Бобул в эфире телеканала "Україна".

Но за это Бобул на женщину зла не держит. Говорит – это была наука, однако до сих пор с болью вспоминает о случившемся.

Иво Бобул
Иво Бобул
Фото: Facebook-страница Иво Бобула

Отметим, семья Иво Бобула жила зажиточно. У отца был свой лес, своя артель по строительству деревянных домов. Могли позволить себе даже домработницу. Пока не пришла беда – советская власть отняла у семьи все до последней копейки. Но отец не допускал нищеты, тяжело работал лесником, пока не ушел из жизни. Иво тогда был в седьмом классе.

"Все жители села пришли на похороны и смотрели, что будет делать эта женщина с 7 детишками. 7 детей и она одна", – рассказал Иво Бобул в программе "Ранок з Україною".

Евгения Пантелеевна не знала, куда бросаться. И когда не осталось ни пищи, ни сил, она пошла на шаг, который трудно понять матерям. Друг отца уговорил ее отдать детей в румыноязычный интернат, потому что зимой их было не прокормить. Тогда все и увидели, как сильную и непоколебимую женщину сгибает судьба.

"Боже, что делалось с мамой! Вы себе не можете представить, как она нас провожала. Я не могу это выразить, потому что ком в горле. Слезы лились, она билась головой о ворота", – поделился артист.

Иво Бобул
Иво Бобул
Фото: instagram.com/bykvu

Он вернулся через год, но у мамы не остался. Иво было четырнадцать, когда он покинул родной дом навсегда.

"Помню, у меня не было обуви. Я взял у сестры туфли и в женских туфлях уехал. Нашел какой-то пиджачок, рубашку, чемоданчик маленький. Мама дала мне зубную щетку, мыло, расчёску и две майки – все", – комментирует Иво Бобул в эфире "Ранку з Україною".

Так Иво уехал начинать карьеру артиста. И у него получилось – спустя годы мама пришла на его концерт.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Иво Бобул идет в политику.

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