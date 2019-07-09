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Из-за скандала с MARUV изменены правила участия в детском Евровидении

8 июля стартовал прием заявок на участие в международном песенном конкурсе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Организаторы детского Евровидения 2019 изменили правила для участников
Организаторы детского Евровидения 2019 изменили правила для участников
Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial

В понедельник, 8 июля, стартовал прием заявок на участие в международном песенном конкурсе детское Евровидение 2019. НОТУ изменила правила участия в отборе, что, очевидно, связано со скандалом вокруг певицы MARUV.

В коротком ролике вспоминаем, почему Украина не участвовала в Евровидении 2019:

В договоре, который должны подписать потенциальный победитель отбора и Национальная общественная телерадиокомпания Украины, появились новые пункты. В них говорится о том, что в случае, если участник выступал на территории России после 1 января 2014 года, то он может быть исключен из конкурса на любом этапе. 

Публикация от UA: Євробачення. Евровидение (@eurovision.ua)

"Оргкомитет отказывает в участии в Отборе, прекращает участие в Отборе участника на любом этапе Отбора или отменяет результаты Отбора, если участник (сольный исполнитель/группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в это время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории, принимал участие в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и др. страны-агрессора", – говорится в заявлении НОТУ.

В пункте 3.4. уточняется, что в случае несоответствия или нарушения участником правил, оргкомитет имеет право отказать конкурсанту в участии в отборе.

Напомним, что в ноябре минувшего года детское Евровидение прошло в Минске. Победительницей стала представительница Польши – Роксана Венгель с песней Anyone I Want To Be. В этом году юные вокалисты будут выступать в Гливице, Польша.

Ранее мы писали о том, что Амстердам отказался принимать Евровидение 2020.

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