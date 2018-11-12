Из жизни ушел творец киновселенной Marvel Стэн Ли

Сценаристу и продюсеру было 95 лет

Стэн Ли. Фото: AFP

Сегодня, 12 ноября, на 96-м году жизни скончался писатель, сценарист, творец легендарной киновселенной Marvel Стэн Ли. Про смерть автора комиксов сообщило издание TMZ со ссылкой на его дочь.

Утром Стэна Ли экстренно госпитализировали из его дома в Голливуде и доставили в Медицинский центр Сидар-Синай, где он умер. У Ли случился приступ пневмонии, у него были трудности со зрением.

Стэнли Мартин Либер, настоящее имя Стэна Ли, был американским писателем, актером, продюсером, телеведущим, сценаристом, редактором и создателем множества персонажей комиксов. Он также был бывшим президентом и председателем совета директоров издательства Marvel Comics. Именно он, в соавторстве с Джеком Керби и Стивом Дитко, создал большинство персонажей киновселенной Marvel. Его авторству принадлежит Человек-паук, Халк, Доктор Стрэндж, Фантастическая четверка, Железный человек, Тор, Люди Икс и много других вымышленных персонажей. Он также снимался в эпизодических ролях в фильмах "Люди Икс", "Человек-паук", "Железный Человек", "Сорвиголова", "Халк". Несколько раз появлялся в картинах в качестве камео.

Напомним, ранее мы сообщали, что умер известный французский композитор и лауреат премии "Оскар" Франсис Ле. Он писал музыку к песням Эдит Пиаф, Шарля Азнавура и др.