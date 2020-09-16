Бывшая жена рэпера Сереги впервые рассказала о насилии в их семье

Полина через суд добивается опеки над их с Серегой сыновьями

Бывшая жена рэпера Сереги (настоящее имя – Сергей Пархоменко) Полина Ололо заявила, что артист неоднократно поднимал на нее руку, а также злоупотреблял алкоголем и даже наркотиками. Об этом экс-супруга Сереги рассказала телеканалу "Украина" в программе "Зірковий шлях".

Полина вспомнила случаи, когда Серега не выпускал ее из дома, а сам в это время находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Он поднимал на меня руку, избивал меня. Меня никто не выпускал. Две недели я была дома, две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались, вы не понимаете, что со мной было", – заявила девушка.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram.com/polina_lola

Также Полина рассказала, что на нее вышли бывшие бизнес-партнеры Сергея.

"Это люди, с которым он вел бизнес в Москве, он развалили его. Бизнес рухнул благодаря Сергею. Начал гулять, пить. Потом начались запои, позже – наркотики", – откровенно рассказала Ололо.

Девушка также заявила, что Серега "стал неадекватным", а ее окружение неоднократно намекало Полине, что у артиста "24/7 какая-то химия в крови".

Такую шокирующую информацию женщина рассказала "Зірковому шляху" на закрытом судебном заседании.

Полина и Сергей через суд решают, с кем будут жить их дети Марк и Платон. Сам Пархоменко пока ситуацию не комментирует и в суде не появляется.

Напомним, что год назад Серега забрал детей с тренировки и больше они не вернулись к маме. Сначала Полина могла говорить с сыновьями по телефону. А потом связь оборвалась. Месяц назад у старшего сына был день рождения – Полина ​​с подарком поехала в Харьков, где проживал мужчина с детьми, но никого там не нашла. Следующее судебное заседание, на котором может решиться судьба детей Сереги и Полины, состоится уже 28-го сентября.

Полина Ололо рассказала про избиения, алкоголь и наркотики – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Полина Ололо рассказала о первом успехе в борьбе за детей. Ранее Серега впервые объяснил, почему забрал сыновей у бывшей жены.

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