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Избранница Владимира Остапчука о его разводе с экс-женой: "Штамп в паспорте ничего не значит"

Сегодня, 15:02

Кристина Горняк не считает себя разлучницей семьи

Громкий развод и новые отношения Владимира Остапчука продолжают обсуждать в прессе. Шоумен и его новая возлюбленная Кристина Горняк пригласили журналистов программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" в свою квартиру и рассказали, как пережили бракоразводный процесс телеведущего и волну осуждения в интернете.

Хотя о разводе шоумена стало известно только в октябре, встречаться с новой избранницей Остапчук начал еще в конце сентября 2019-го. Когда же ведущие "Зіркового шляху" Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая впервые рассекретили, кто такая и чем занимается Кристина Горняк, ее сразу обвинили в разрушении счастливой семьи Остапчука. Тогда, несмотря на то, что оба воздерживались от каких-либо комментариев, на них сразу накатилась волна хейта и осуждения.

Шоумен Владимир Остапчук с новой девушкой Кристиной
Шоумен Владимир Остапчук с новой девушкой Кристиной
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"То, что я встретил Кристину, не было тем, чего много я видел в интернете. Отношения с Еленой завершились в конце августа, отношения с Кристиной начались через месяц или даже чуть больше. И когда люди говорят, что я не закончил еще предыдущие отношения – да закончил я их, поставил точку. Юридически в стране могут разводиться годами", – убеждает Владимир Остапчук в эфире телеканала "Украина".

Кристина как юрист подтверждает слова возлюбленного. Разлучницей она себя не считает, ведь Владимир и Елена на тот момент уже не были вместе.

"Как юрист могу сказать, что официальный штамп в паспорте в нашей стране и вообще в моих взглядах ничего не значит. Они приняли решение, они уже не пара, разошлись – это самое главное. Если бы он еще жил там, то можно было бы мне задать такой вопрос. А так – нет", – отметила Кристина Горняк в программе "Зірковий шлях".

Шоумен понимает, что девушке непросто дались последние месяцы, когда ее обвиняли в том, что разбила крепкую семью. Но Кристина достойно выдержала все упреки в сети.

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"Многие писали "разлучница", "отбила" – это абсолютная неправда, ложь. Хочу попросить у Крис прощения за то, что она это так пережила. Ни слова мне не сказала, хотя для нее это было сложно", – рассказал артист в беседе с журналистом телеканала "Украина".

Напомним, что недавно Владимир Остапчук заинтриговал фанатов видео своей избранницы в белом платье.

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