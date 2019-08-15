Измены и наркотики: появились скандальные детали развода Майли Сайрус

Звездный супруг певицы употреблял наркотики

Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом Фото: Getty Images

Недавно поклонников потрясла новость о неожиданном разводе американской певицы Майли Сайрус с актером Лиамом Хемсвортом. Как позже оказалось, звездная пара пока официально не собирается подавать на развод.

О самых скандальных разводах знаменитостей смотрите в сюжете:

И пока многие фанаты считают, что Майли решила бросить Лиама ради 30-летней модели Кейтлин Картер, собеседник издания TMZ сообщил новые подробности разрыва. По словам источника, Майли Сайрус пыталась сохранить брак, однако супруг употреблял наркотики и алкоголь. С его зависимостью певица не хотела мириться.

"Все думают, что Майли – инфантильная и безумная тусовщица, а Лиам совсем другой, но это не соответствует действительности. Он устраивает вечеринки с друзьями, хотя уже должен вырасти из этого, по мнению Майли", – рассказал инсайдер.

Также бытует и другое мнение, что во всем виновата звезда, которая периодически изменяла Хемсворту.

Отметим, что подавленный расставанием с любимой Лиам Хемсворт успел впервые прокомментировать разрыв с певицей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram