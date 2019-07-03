Золотистый look: новый выход Елены Зеленской в Канаде

Первая леди Украины удивила выбором изумительного наряда

Елена и Владимир Зеленские Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская сейчас находятся с официальным визитом в Канаде. По прилету в Торонто первая леди Украины была запечатлена в сдержанном наряде – классическом черном комбинезоне. Позже супруга украинского президента переоделась в новый элегантный наряд.

Владимир Зеленский отменил обязательный ученический дресс-код. Все детали и в сюжете:

Для утренней встречи с министром по делам детей и женщин провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем министра здравоохранения Робин Мартин Елена Зеленская выбрала look в теплых золотистых тонах. Деловой ансамбль, который состоял из атласной блузы на длинный рукав и бежевых брюк со стрелками, придавала Елены особой грациозности.

Елена Зеленская на деловой встрече Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины в Торонто Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Утро в Канаде началось продуктивно... Во время встречи рассмотрели стратегию детского здоровья, успешно воплощенную правительством Онтарио и ее основные направления...", – написала на своей официальной странице в Instagram первая леди Украины.

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская продемонстрировала новый наряд в Брюсселе

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