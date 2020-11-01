Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

Легендарный актер скончался на 91-м году жизни

В субботу, 31 октября, стало известно о смерти Шона Коннери. Актер ушел из жизни в возрасте 90 лет во сне. Его близкие рассказали о последних днях жизни знаменитости, и о том, что он был нездоров продолжительное время.

Официальная причина смерти пока не сообщается. Однако известно, что сэр Шон Коннери мирно скончался во сне на Багамах, "будучи нездоровым в течение некоторого времени", передает слова его сына ВВС.

Шон Коннери Фото: Imdb.com

После того, как Коннери официально ушел из актерской карьеры в 2006 году, он любил проводить время со своей семьей на Багамах, где он поселился в своем доме. Однако в последние годы его жизни было несколько серьезных проблем со здоровьем.

Так, перед выходом на пенсию Коннери в 90-х годах лечился от рака горла. Затем, в марте 2006 года, ему удалили опухоль из почки.

Тем не менее, последние годы жизни были счастливыми для Коннери. Он любил играть в гольф и проводить время со своей второй женой, художницей Мишлин Рокбрюн.

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