Известная 25-летняя певица найдена мертвой в своем доме

Чинна Роджерс имела проблемы с наркотиками

Недавно мы сообщали, что 27-летняя звезда сериала Netflix найден мертвым, а теперь в своем доме в Филадельфии мертвой обнаружили американскую певицу, рэпера и модель Чинну Роджерс. На момент смерти Чинне было 25 лет. Она гастролировала с сольным проектом, а также в составе хип-хоп коллектива знаменитого рэпера ASAP Rocky – ASAP Mob.

Пока точная причина смерти неизвестна, но по информации издания E.News!, Чинна Роджерс скончалась от передозировки наркотиками. До этого певица уже срывалась и употребляла запрещенные вещества.

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"Мы очень любили Чинну и будем очень скучать", – написала семья Роджерс.

Chynna начала свою модельную карьеру в 14-летнем возрасте, подписав контракт с Ford Models. Через год судьба свела ее с исполнителем Стивеном Родригесом, известным как A$AP Yams, основателем хип-хоп коллектива A$AP Mob. В ее песнях часто прослеживалась тема смерти.

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Ее альбом "Если я умру первой" стал популярным, и она даже совершила тур с таким же названием. Чинна Роджерс с юных лет страдала от наркозависимости, но в 2017 году она заявила, что прошла лечение и больше не принимает наркотики.

Напомним также, в США умерла 21-летняя рэперша Лексия Алиджай.

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