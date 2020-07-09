Известная актриса из США пропала без вести во время прогулки на лодке

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера была замечена на озере с маленьким сыном

Несколько лет назад звезда сериала "Хор" Кори Монтейн был найден мертвым в отеле Ванкувера. Теперь же из-за рубежа снова пришли печальные новости: 33-летняя американская актриса Ная Ривера, сыгравшая в шести сезонах популярного "Хора", пропала без вести, отправившись на прогулку со своим маленьким сыном Джози, сообщает The Variety со ссылкой на департамент полиции округа Вентура.

Сообщается, что девушка вместе со своим сыном взяла лодку, чтобы отправиться на прогулку по озеру Пиру, которое находится в Национальном парке Лос-Падрес в Калифорнии. По данным полиции округа Лос-Анджелеса, местные власти начали активную поисково-спасательную операцию после того, как четырехлетнего сына Риверы нашли одного в арендованной лодке на озере.

Также сообщается, что мальчик был одет в спасательный жилет. Малыш не пострадал и, по словам полиции, сообщил спасателям, что "они с мамой отправились купаться, но та так и не вернулась в лодку". На поиски актрисы была отправлена спецгруппа водолазов, а также вертолеты со спасателями.

Ная Ривера с сыном Фото: instagram.com/nayarivera

Отметим, что в сериале "Хор" Ная Ривера сыграла чирлидершу Сантану Лопес. В съемках проекта актриса принимала участие с 2009 по 2015 год. После ухода из "Хора", Ривера начала играть в комедии Lifetime "Коварные горничные" в роли новой горничной. Сына Джози Ная родила в сентябре 2015 года от актера Райна Дорси, с которым официально развелась в июне 2018 года.

Ранее мы сообщили, что Эмма Уотсон встречается со звездой сериала "Хор".

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