Известная актриса может стать ведущей "Оскара" пятый раз

Американская киноакадемия уже назвала десятки имен, которые поднимутся на сцену

"Оскар 2019" Фото: AFP

Уже через несколько дней мир узнает, кто получил "Оскар" а пока идет подготовка к церемонии награждения. За подготовкой к этому грандиозному событию уже пристально следит съемочная группа "Сегодня" - единственная из украинских СМИ. На месте события работают известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

"Церемония будет полна энергии. Каждый, кто будет смотреть трансляцию скажет: она – фантастическая!", – отметил Глен Вайс, продюсер церемонии "Оскар".

И действительно, самое интересное будет происходить на сцене. Ее оформляет звезда Бродвея Дэвид Коринс. В этом году ему понадобилось 40 тысяч роз синего и желтого цветов. Однако, кто будет главным на сцене до сих пор неизвестно. Комик Кевин Харт передумал вести церемонию после скандального заявления о гомосексуалистах. Тогда организаторы заявили, что обойдутся вообще без модератора. Но накануне появились слухи, что пятый раз ведущей станет Вупи Голдберг.

Отметим, что Вупи Голдберг была первой женщиной среди ведущих "Оскара". Ее дебют 94-го года вызвал фурор. И потом она еще трижды возвращалась к этой роли и каждый раз была разной. Но больше всего поразил зрителей ее эпатажный образ королевы Елизаветы I. Появится ли Вупи снова на сцене "Оскара" уже узнаем через неделю.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Отметим, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара". Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30. Ведущими телемарафона станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

Также напомним, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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